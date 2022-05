Espargarò si scusa con Marquez: "Ho esagerato, ho fatto anche io come lui"

SUCCHIA-SCIA A distanza di tre settimane dalle FP3 del Gran Premio di Spagna, Aleix Espargarò si scusa con Marc Marquez per quella sfuriata avuta in Q2, quando si è ritrovato la Honda del campione spagnolo in scia nel corso di un giro veloce. Il pilota dell'Aprilia non le aveva certo mandate a dire a Marc, che è solito agganciarsi ogni volta a un pilota diverso per cercare di migliorare le sue performance sul giro secco, evidentemente ancora perfettibili. Ma se Jack Miller ci scherza su, facendo il simbolo dei soldi a Marc come a dire ''quanto mi paghi?'', e Fabio Quartararo addirittura ne è lieto, al fine di trovare una spalla nella sua eterna lotta contro la pattuglia Ducati, c'è chi, come Aleix, non ha sopportato l'ingombrante presenza alle sue spalle.

MotoGP Argentina 2022, Termas de Rio Hondo: Aleix Espargarò (Aprilia)

MOLTE VOLTE DI PIÙ A bocce ferme però, evidentemente rilassato dopo il terzo podio consecutivo, Aleix ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, nella quale si è scusato per quel comportamento sopra le righe. ''Le mie critiche non erano a livello generale, ma mi riferivo a un caso specifico, e penso ancora che in quel caso Marc non si sia comportato bene'' - ha spiegato Espargaro - ''Però è vero che ho un po' esagerato, perché quello che fa Marc, ossia stare in scia a qualcuno, l'ho fatto anche io e molte volte più di lui. Però pensando al fatto che parliamo di uno bravo come lui, da cui io sono lontano mille anni, sono rimasto molto scioccato''.

VEDI ANCHE

Marc Marquez (Honda Repsol 2022)

LE PAROLE Ma cosa si erano detti? Aleix, dopo aver sbraitato in sella gesticolando copiosamente, al rientro dei box aveva detto: ''Ma è normale che un pilota che ha vinto otto titoli passi un minuto fermo in pista ad aspettare che passi un'Aprilia? Mi ha fatto perdere la concentrazione, ed è per questo che sono arrivato 13°, facendo quasi cadere mio fratello Pol''. Marc, gli aveva risposto: ''È la natura del motociclismo, lui si lamenta sempre di tutto, e questa volta non capisco perché. Andava piano, non mi serviva andargli dietro perché era lento. Ai tempi d'oro ero io il traino preferito dei piloti, e io non mi lamentavo, questo è il motociclismo, è sempre successo e sempre succederà''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/05/2022