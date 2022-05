MotoGP Catalunya 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda a Barcellona per il Gran Premio della Catalunya: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del Montmelò

GP CATALUNYA IN TV Al Mugello, domenica scorsa, è arrivato il secondo successo stagionale per Francesco Bagnaia con la Ducati, ma sia lui che Enea Bastianini, che di gare dall'inizio dell'anno ne ha vinte tre, sono in ritardo in classifica su Fabio Quartararo. Il francese, più costante dei due italiani, ha già vinto al Montmelò nel 2020 e punta a ripetere l'ottimo weekend italiano, dove è giunto secondo. Oltre ai due ragazzi della Ducati, però, dovrà fare molta attenzione ad Aleix Espargarò, che con l'Aprilia continua a collezionare podi, e che lo insegue in classifica con appena 8 punti di distacco. Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel nono weekend dell'anno di MotoGP, Moto2, Moto3 trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

MotoGP Catalunya 2021, Jack Miller e Francesco Bagnaia (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) E TV8

Venerdì 3 giugno

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

Sabato 4 giugno

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, TV8)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, TV8)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, TV8)

Domenica 5 giugno

09.00 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - Gara - Moto3 (SKY, NOW, TV8)

12.20 - Gara - Moto2 (SKY, NOW, TV8)

14.00 - Gara - MotoGP (SKY, NOW, TV8)

TUTTO SUL GP DELLA CATALUNYA 2022

Fu nel 1998, grazie agli sforzi della Generalitat Catalana, del Comune di Montmeló e la Real Automóvil Club de Catalunya (RACC), che si iniziò a costruire un circuito che fosse all'altezza di una delle più attrattive capitali europee. Situato a 20 chilometri a nord di Barcelona, fu inaugurato nel settembre del 1991 e, in quello stesso mese, accolse la sua prima prova internazionale, il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Divenne subito lo scenario del Gran Premio d'Europa di Motociclismo prima di diventare l'anfitrione, dal 1995, del Gran Premio di Catalunya. Considerato uno dei tracciati migliori disegnati tra quelli di ultima generazione, è lungo 4,6 km e conta 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. Il rettilineo principale è lungo 1.047 metri e largo 12. Il record della pista in gara appartiene allo spagnolo Johann Zarco, che nel 2021, sul layout più recente, girò in 1:39.939. In qualifica, invece, fu Fabio Quartararo a staccare il miglior tempo in 1:38.853. La massima velocità toccata in sella a una moto è invece dello scorso anno, ma appartiene a Jack Miller, che in sella alla GP21 fece arrivare il tachimetro a 355.2 kmh, ben 2,3 km/h più in là rispetto al precedente record di ''Pecco'' Bagnaia.

Previsto tempo sereno e temperature calde ma accettabili per il prossimo weekend tra le colline del Montmelò, dal venerdì alla domenica, con poche speranze di pioggia. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 3 giugno: temperature: max 27°, min 18°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 60%, vento 16 km/h.

Sabato 4 giugno: temperature: max 28°, min 18°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 58%, vento 16 km/h.

Domenica 5 giugno: temperature: max 28°, min 18°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 61%, vento 18 km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/05/2022