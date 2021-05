QUOTA 100 Proprio mentre Max Verstappen sembrava essere il grande favorito per la pole position del Gran Premio di Spagna, alla fine è stato invece sempre Sir Lewis Hamilton a prendersi i titoli. Titoli che proiettano ancora una volta il supercampione britannico nella storia di questo sport, in quanto unico a sfondare quota 100 partenze al palo. Terza posizione per Valtteri Bottas, che segue i due grandi rivali per il titolo 2021 a circa un decimo dalla pole position. Sorprende la Ferrari, che con Charles Leclerc sfrutta il momento negativo di Checo Perez (solo ottavo) per agguantare una seconda fila che vale tanto nella lotta per il terzo posto in classifica costruttori. L'analisi video delle prove ufficiali del Gran Premio di Spagna 2021 sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport insieme a Christian Caramia di MemasGP.

F1 GP SPAGNA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM