ROUND 6 GP SPAGNA La Formula 1 approda in Catalogna per l'ultima tappa del secondo triplo back-to-back dell'anno. La pista di Montmelò, a una manciata di chilometri da Barcellona, è sicuramente la più conosciuta dai piloti che vi hanno già girato quest'anno per sei giorni in occasione dei test invernali di febbraio, ma c'è una novità: stavolta dovranno affrontare il weekend con temperature totalmente differenti da quelle alle quali sono abituati nel corso dei test o del tradizionale GP collocato a maggio. E proprio le temperature potrebbero aggiungere un motivo di incertezza al risultato finale, un po' com'è accaduto in Gran Bretagna la scorsa settimana, dove con gomme morbide e temperature alte, Max Verstappen è riuscito a battere le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas! I ferraristi Charles Leclerc e Sebastian Vettel non nutrono troppe aspettative per il weekend catalano, sebbene abbiano fin qui dimostrato che in gara la Ferrari SF1000 si comporti meglio che in qualifica, dove se la dovrà vedere con il solito gruppone capitanato dalle Racing Point, con anche McLaren, Renault e - udite udite - Alpha Tauri della parita per la top ten.

BARCELLONA, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Sede ormai da diversi anni anche dei test precampionato, il Circuit de Catalunya è una delle piste che team e piloti conoscono meglio. Situato tra i due comuni di Montmeló e Granollers, il circuito catalano dista una trentina di chilometri dal centro di Barcellona. 4.655 metri per 16 curve che riescono a replicare fedelmente quasi tutte le caratteristiche che è possibile incontrare nelle altre piste in calendario: un lunghissimo rettilineo, curve veloci da alta velocità ma anche un terzo settore piuttosto tortuoso in cui è importante avere una macchina reattiva, precisa sull’anteriore e una buona trazione in uscita. 1:18.441 il record della pista siglato in gara nel 2018 da Daniel Ricciardo su Red Bull, con Valtteri Bottas che detiene il giro più veloce fatto in condizioni da qualifica con la sua Mercedes e un crono di 1:15.406.

BARCELLONA, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Silverstone, considerata di livello 3 su 5 (Medium) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 19%

Numero di frenate: 8

Curve più impegnative: 10, 1 e 4.

Secondo i tecnici Brembo il Circuit de Barcelona-Catalunya rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, identico al Red Bull Ring e all’Hungaroring. A febbraio la pista catalana è stata teatro di 6 giorni di test durante i quali le monoposto hanno percorso in tutto poco meno di 8.000 giri. Le condizioni meteo furono però decisamente diverse, almeno una decina di gradi più basse di quelle che i piloti troveranno nel week-end di Ferragosto. A seconda delle temperature previste durante il Gran Premio e della specifica strategia di gara, ciascun pilota può optare fra sei diverse soluzioni di dischi Brembo anteriori: c’è l’opzione medium cooling con 800 fori, high cooling con 1.250 fori e very high cooling con 1.480 fori. Per ciascuna di queste è disponibile anche l’opzione con lavorazione sul diametro esterno, il cosiddetto “groove”. Nel caso del very high cooling i fori sono disposti su 7 diverse file, nell’ipotesi intermedia su 6 file e nella restante su 4 file: misurano 2,5 millimetri di diametro l’uno e vengono realizzati, uno alla volta, da un macchinario di precisione. Per completare i fori di un singolo disco sono necessarie dalle 12 alle 14 ore di lavoro ininterrotto. La tolleranza di lavorazione è di soli 4 centesimi. ​Delle 8 frenate del GP Spagna 2 sono considerate altamente impegnative per i freni, 3 sono di media difficoltà e le restanti 3 sono light. La più dura è quella alla curva 10 in cui i piloti arrivano a 328 km/h e azionano i freni per 3,04 secondi durante i quali le auto percorrono 136 metri indispensabili per scendere a 79 km/h. Il carico sul pedale del freno è di 201 kg e la decelerazione di 5,4 g. ​

Di seguito tutti i dati relativi alle frenate di Silverstone forniti da Brembo. Per leggerli più chiaramente basta scorrere la galleria a fondo pagina, dove è disponibile anche l'interessante video sugli ''hardest breaking point'', i punti di frenata più impegnativi del tracciato.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP SPAGNA 2020

Il primo Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona si disputò nel 1991, qualche mese dopo l’inaugurazione della struttura, contestuale alla nascita di molti impianti sportivi in vista delle Olimpiadi dell’estate successiva. Neanche a dirlo, il Re del Montmeló è sempre lui, Michael Schumacher, vincitore di ben sei edizioni del GP in Catalogna (memorabile quella sotto la pioggia torrenziale del 1996, primo successo in carriera al volante della Ferrari). Tra i piloti in attività, Lewis Hamilton è salito quattro volte sul gradino più alto del podio, seguito a quota due da Kimi Raikkonen. Una sola vittoria, invece, per Sebastian Vettel e Max Verstappen (la sua sorprendente prima in carriera). Per quanto riguarda i team, contando anche i GP disputati a Jerez, Jarama, Montjuich e Pedralbes, la Ferrari conduce la classifica con 12 vittorie, ma occhio alla Mercedes capace di conquistare cinque delle ultime sei edizioni. E l’unica sconfitta, nel 2016, arrivò solo a causa dello scontro fratricida al primo giro tra Hamilton e Nico Rosberg…

PREVISIONI METEO DEL GP SPAGNA 2020

Cielo sereno e temperature estive - ma non torride - attendono i piloti del Mondiale questo weekend a Barcellona. Il tracciato catalano ha sempre ospitato il suo GP in primavera, e mai in piena estate, il caldo sarà un fattore determinante per le prestazioni in pista delle monoposto. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 14 agosto – Soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 22°C e i 29°C, umidità: 66%

Sabato 15 agosto – Soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 23°C e i 29°C, umidità: 67%

Domenica 16 agosto – Soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 22°C e i 29°C, umidità: 70%

GP SPAGNA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio di Spagna 2020.

Qui verranno inseriti gli highlights del weekend.

L'ALBO D'ORO DEL GP SPAGNA

Ecco l'albo d'oro del Gran Premio di Spagna, che si disputa dal 1951 nel Mondiale di Formula 1

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI*

Qui verranno inserite le classifiche piloti e costruttori aggiornate al Gran Premio di Spagna. Per conoscere la situazione delle classifiche attuali, cliccare invece qui sopra.

*Il team Racing Point è stato penalizzato di 15 punti nella classifica costruttori per l'infrazione del regolamento tecnico al GP di Stiria 2020

RISULTATI GP SPAGNA 2020

Domenica 16 agosto, ore 15.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA 2020

Qui verrà inserita la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP SPAGNA 2020

Sabato 15 agosto, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP SPAGNA 2020

Sabato 15 agosto, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP SPAGNA 2020

Venerdì 14 luglio, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP SPAGNA 2020

Venerdì 14 luglio, ore 11.00