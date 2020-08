F1 BARCELLONA La Formula 1 torna là dove tutto è cominciato sei mesi fa, quando la pandemia da coronavirus era ancora una minaccia lontana: il circus fa infatti tappa a Barcellona, storica sede dei test invernali, per il sesto appuntamento della stagione, il terzo di questo rovente trittico di gare agostane. E anche se il Circuit de Catalunya è probabilmente la pista più nota a team e piloti, non mancano le incognite: il gran caldo atteso per il tutto il fine settimana sarà un fattore nella gestione delle macchine e soprattutto delle gomme. Un'occasione per Max Verstappen di replicare il successo di Silverstone e riaprire davvero il campionato? Scopritelo insieme a MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del Gran Premio di Spagna 2020.

Gli orari tv del weekend di Barcellona | Tutte le info e i risultati del GP Spagna 2020 | Gli highlight video | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2020

QUALIFICHE GP SPAGNA 2020: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020 live dalle 14.45 di sabato 15 agosto. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox