GP SPAGNA IN TV La vittoria di Max Verstappen nel rovente secondo Gp di Silverstone ha in qualche modo riaperto giochi che sembravano abbondantemente chiusi dopo i primi quattro appuntamenti della stagione. È davvero ancora possibile una bella lotta al vertice tra il dominatore Lewis Hamilton e il giovane olandese di casa Red Bull? Fortuna vuole che dobbiamo aspettare solo pochi giorni per toglierci la curiosità: il terzetto di gare agostane si chiude infatti a Barcellona con il recupero di un Gp di Spagna che, prima dell’emergenza coronavirus, si sarebbe dovuto correre in maggio. Per quanto riguarda la tv, sono assolutamente confermati i classici orari europei dei Gran Premi di Formula 1, con tutte le sessioni trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e omologhi servizi (NowTv e SkyGo) sul web. Non mancherà poi, ovviamente, la cronaca minuto per minuto di MotorBox per seguire in diretta testuale tutto quello che accade al Montmelò. I non abbonati alla pay-tv potranno invece seguire gara e qualifiche in differita su TV8. Di seguito il dettaglio di tutti gli orari tv e streaming su internet del fine settimana del GP di Spagna 2020.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 14 agosto

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 15 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 16 agosto

Gara: 15.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 15 agosto

Qualifiche: 18.30 – 19.30

Domenica 16 agosto

Gara: 19.00

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 14 luglio

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 15 agosto

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 16 agosto

Gara: dalle 14.45

Circa mezz'ora dopo la fine dell'ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un commento a caldo di quanto visto in pista.