I VIDEO DEL WEEKEND Terzo weekend di agosto, terzo appuntamento con la Formula 1 in torrida versione estiva. Nel fine setttimana di Ferragosto, il circus si sposta da Silverstone a Barcellona per il sesto round del mondiale 2020 a porte chiuse. Sul Circuit de Catalunya teatro già dei test precampionato si gioca però una partita importante per capire se i rapporti di forza visti nel Gp del 70° Anniversario sono stati frutto del caso o se davvero la Mercedes soffre così tanto il caldo e il degrado delle gomme. In questo articolo raccogliamo come sempre i video highlight di tutte le sessioni del fine settimana.

HIGHLIGHT GARA GP SPAGNA 2020

Domenica 16 agosto, ore 15.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP SPAGNA 2020

Sabato 15 agosto, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP SPAGNA 2020

Sabato 15 agosto, ore 12.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP SPAGNA 2020

Venerdì 14 agosto, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP SPAGNA 2020

Venerdì 14 agosto, ore 11.00