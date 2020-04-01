Albo d'oro Gran Premio di Spagna e Barcellona

La storia del GP di Spagna e Barcellona

Dopo alcune sporadiche presenze negli anni '50, il GP Spagna diventa una presenza fissa nel calendario della F1 a partire dalla fine degli anni '60. Diversi i circuiti in cui si è disputata la gara, con un'alternanza tra Jarama e Montjuch risoltasi poi a favore del primo sul finire degli anni '70. Dopo una breve pausa, da metà anni '80 si è passati a correre a Jerez de la Frontera, fino al trasloco al Circuit de Catalunya, nei pressi di Barcellona, a inizio anni '90. Proprio qui, Michael Schumacher ha trionfato in sei occasioni, diventando il pilota più vittorioso nel GP Spagna, pareggiato poi solo nel 2021 da Lewis Hamilton. Tra le scuderie è la Ferrari a primeggiare con dodici successi, ma nell'era ibrida, se escludiamo la celebre edizione 2016 vinta dall'ancora diciottenne Max Verstappen dopo lo scontro fratricida tra Hamilton e Rosberg, è stata sempre la Mercedes a imporsi, ribadendo anche nel 2020 e nel 2021 questa supremazia. Nel 2022, a sei anni dalla prima vittoria, è ancora l'olandese a tagliare per primo il traguardo, ripetendosi anche nelle edizioni 2023 e 2024. Nel 2025, dopo 20 anni, la McLaren torna al successo con Oscar Piastri.

Dal 2026 esordisce nel calendario anche il GP di Barcellona-Catalogna sulla pista di Montmelò, mentre l'organizzazione del GP di Spagna passa al circuito cittadino di Madrid (chiamato Madring). A vincere la prima edizione della gara è Lewis Hamilton su Ferrari, mentre il nuovo GP di Spagna nella capitale va ad Andrea Kimi Antonelli.

Albo d'oro GP Spagna F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1951 Pedraibes Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 1954 Pedraibes Mike Hawthorn Ferrari 1968 Jarama Graham Hill Lotus-Ford Cosworth 1969 Montjuch Jackie Stewart Matra-Ford Cosworth 1970 Jarama Jackie Stewart Tyrrel-Ford Cosworth 1971 Montjuch Jackie Stewart Tyrrel-Ford Cosworth 1972 Jarama Emerson Fittipaldi Lotus-Ford Cosworth 1973 Montjuch Emerson Fittipaldi Lotus-Ford Cosworth 1974 Jarama Niki Lauda Ferrari 1975 Montjuch Jochen Mass McLaren-Ford Cosworth 1976 Jarama James Hunt McLaren-Ford Cosworth 1977 Jarama Mario Andretti Lotus-Ford Cosworth 1978 Jarama Mario Andretti Lotus-Ford Cosworth 1979 Jarama Patrick Depailler Ligier-Ford Cosworth 1981 Jarama Gilles Villeneuve Ferrari 1986 Jerez de la Frontera Ayrton Senna Lotus-Renault 1987 Jerez de la Frontera Nigel Mansell Williams-Honda 1988 Jerez de la Frontera Alain Prost McLaren-Honda 1989 Jerez de la Frontera Ayrton Senna McLaren-Honda 1990 Jerez de la Frontera Alain Prost Ferrari 1991 Barcellona Nigel Mansell Williams-Renault 1992 Barcellona Nigel Mansell Williams-Renault 1993 Barcellona Alain Prost Williams-Renault 1994 Barcellona Damon Hill Williams-Renault 1995 Barcellona Michael Schumacher Benetton-Renault 1996 Barcellona Michael Schumacher Ferrari 1997 Barcellona Jacques Villeneuve Williams-Renault 1998 Barcellona Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 1999 Barcellona Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2000 Barcellona Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2001 Barcellona Michael Schumacher Ferrari 2002 Barcellona Michael Schumacher Ferrari 2003 Barcellona Michael Schumacher Ferrari 2004 Barcellona Michael Schumacher Ferrari 2005 Barcellona Kimi Raikkonen McLaren-Mercedes 2006 Barcellona Fernando Alonso Renault 2007 Barcellona Felipe Massa Ferrari 2008 Barcellona Kimi Raikkonen Ferrari 2009 Barcellona Jenson Button Brawn-Mercedes 2010 Barcellona Mark Webber Red Bull-Renault 2011 Barcellona Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2012 Barcellona Pastor Maldonado Williams-Renault 2013 Barcellona Fernando Alonso Ferrari 2014 Barcellona Lewis Hamilton Mercedes 2015 Barcellona Nico Rosberg Mercedes 2016 Barcellona Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 2017 Barcellona Lewis Hamilton Mercedes 2018 Barcellona Lewis Hamilton Mercedes 2019 Barcellona Lewis Hamilton Mercedes 2020 Barcellona Lewis Hamilton Mercedes 2021 Barcellona Lewis Hamilton Mercedes 2022 Barcellona Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2023 Barcellona Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2024 Barcellona Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2025 Barcellona Oscar Piastri McLaren-Mercedes 2026 Madrid Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Albo d'oro GP Barcellona-Catalogna F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2026 Barcellona Lewis Hamilton Ferrari

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