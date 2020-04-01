Formula 1

Albo d'oro Gran Premio di Spagna e Barcellona

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6 ore fa - I vincitori di tutte le edizioni del Gran Premio di Spagna di F1

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi di Spagna di F1 disputati ad oggi

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La storia del GP di Spagna e Barcellona

Dopo alcune sporadiche presenze negli anni '50, il GP Spagna diventa una presenza fissa nel calendario della F1 a partire dalla fine degli anni '60. Diversi i circuiti in cui si è disputata la gara, con un'alternanza tra Jarama e Montjuch risoltasi poi a favore del primo sul finire degli anni '70. Dopo una breve pausa, da metà anni '80 si è passati a correre a Jerez de la Frontera, fino al trasloco al Circuit de Catalunya, nei pressi di Barcellona, a inizio anni '90. Proprio qui, Michael Schumacher ha trionfato in sei occasioni, diventando il pilota più vittorioso nel GP Spagna, pareggiato poi solo nel 2021 da Lewis Hamilton. Tra le scuderie è la Ferrari a primeggiare con dodici successi, ma nell'era ibrida, se escludiamo la celebre edizione 2016 vinta dall'ancora diciottenne Max Verstappen dopo lo scontro fratricida tra Hamilton e Rosberg, è stata sempre la Mercedes a imporsi, ribadendo anche nel 2020 e nel 2021 questa supremazia. Nel 2022, a sei anni dalla prima vittoria, è ancora l'olandese a tagliare per primo il traguardo, ripetendosi anche nelle edizioni 2023 e 2024. Nel 2025, dopo 20 anni, la McLaren torna al successo con Oscar Piastri.

Dal 2026 esordisce nel calendario anche il GP di Barcellona-Catalogna sulla pista di Montmelò, mentre l'organizzazione del GP di Spagna passa al circuito cittadino di Madrid (chiamato Madring). A vincere la prima edizione della gara è Lewis Hamilton su Ferrari, mentre il nuovo GP di Spagna nella capitale va ad Andrea Kimi Antonelli.

Albo d'oro GP Spagna F1

AnnoSede GpPilotaTeam
1951PedraibesJuan Manuel FangioAlfa Romeo
1954PedraibesMike HawthornFerrari
1968JaramaGraham HillLotus-Ford Cosworth
1969MontjuchJackie StewartMatra-Ford Cosworth
1970JaramaJackie StewartTyrrel-Ford Cosworth
1971MontjuchJackie StewartTyrrel-Ford Cosworth
1972JaramaEmerson FittipaldiLotus-Ford Cosworth
1973MontjuchEmerson FittipaldiLotus-Ford Cosworth
1974JaramaNiki LaudaFerrari
1975MontjuchJochen MassMcLaren-Ford Cosworth
1976JaramaJames HuntMcLaren-Ford Cosworth
1977JaramaMario AndrettiLotus-Ford Cosworth
1978JaramaMario AndrettiLotus-Ford Cosworth
1979JaramaPatrick DepaillerLigier-Ford Cosworth
1981JaramaGilles VilleneuveFerrari
1986Jerez de la FronteraAyrton SennaLotus-Renault
1987Jerez de la FronteraNigel MansellWilliams-Honda
1988Jerez de la FronteraAlain ProstMcLaren-Honda
1989Jerez de la FronteraAyrton SennaMcLaren-Honda
1990Jerez de la FronteraAlain ProstFerrari
1991BarcellonaNigel MansellWilliams-Renault
1992BarcellonaNigel MansellWilliams-Renault
1993BarcellonaAlain ProstWilliams-Renault
1994BarcellonaDamon HillWilliams-Renault
1995BarcellonaMichael SchumacherBenetton-Renault
1996BarcellonaMichael SchumacherFerrari
1997BarcellonaJacques VilleneuveWilliams-Renault
1998BarcellonaMika HakkinenMcLaren-Mercedes
1999BarcellonaMika HakkinenMcLaren-Mercedes
2000BarcellonaMika HakkinenMcLaren-Mercedes
2001BarcellonaMichael SchumacherFerrari
2002BarcellonaMichael SchumacherFerrari
2003BarcellonaMichael SchumacherFerrari
2004BarcellonaMichael SchumacherFerrari
2005BarcellonaKimi RaikkonenMcLaren-Mercedes
2006BarcellonaFernando AlonsoRenault
2007BarcellonaFelipe MassaFerrari
2008BarcellonaKimi RaikkonenFerrari
2009BarcellonaJenson ButtonBrawn-Mercedes
2010BarcellonaMark WebberRed Bull-Renault
2011BarcellonaSebastian VettelRed Bull-Renault
2012BarcellonaPastor MaldonadoWilliams-Renault
2013BarcellonaFernando AlonsoFerrari
2014BarcellonaLewis HamiltonMercedes
2015BarcellonaNico RosbergMercedes
2016BarcellonaMax VerstappenRed Bull-TAG Heuer
2017BarcellonaLewis HamiltonMercedes
2018BarcellonaLewis HamiltonMercedes
2019BarcellonaLewis HamiltonMercedes
2020BarcellonaLewis HamiltonMercedes
2021BarcellonaLewis HamiltonMercedes
2022BarcellonaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2023BarcellonaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2024BarcellonaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2025BarcellonaOscar PiastriMcLaren-Mercedes
2026MadridAndrea Kimi AntonelliMercedes

Albo d'oro GP Barcellona-Catalogna F1

AnnoSede GpPilotaTeam
2026BarcellonaLewis HamiltonFerrari
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