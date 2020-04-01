Albo d'oro Gran Premio di Spagna e Barcellona

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi di Spagna di F1 disputati ad oggi
La storia del GP di Spagna e Barcellona
Dopo alcune sporadiche presenze negli anni '50, il GP Spagna diventa una presenza fissa nel calendario della F1 a partire dalla fine degli anni '60. Diversi i circuiti in cui si è disputata la gara, con un'alternanza tra Jarama e Montjuch risoltasi poi a favore del primo sul finire degli anni '70. Dopo una breve pausa, da metà anni '80 si è passati a correre a Jerez de la Frontera, fino al trasloco al Circuit de Catalunya, nei pressi di Barcellona, a inizio anni '90. Proprio qui, Michael Schumacher ha trionfato in sei occasioni, diventando il pilota più vittorioso nel GP Spagna, pareggiato poi solo nel 2021 da Lewis Hamilton. Tra le scuderie è la Ferrari a primeggiare con dodici successi, ma nell'era ibrida, se escludiamo la celebre edizione 2016 vinta dall'ancora diciottenne Max Verstappen dopo lo scontro fratricida tra Hamilton e Rosberg, è stata sempre la Mercedes a imporsi, ribadendo anche nel 2020 e nel 2021 questa supremazia. Nel 2022, a sei anni dalla prima vittoria, è ancora l'olandese a tagliare per primo il traguardo, ripetendosi anche nelle edizioni 2023 e 2024. Nel 2025, dopo 20 anni, la McLaren torna al successo con Oscar Piastri.
Dal 2026 esordisce nel calendario anche il GP di Barcellona-Catalogna sulla pista di Montmelò, mentre l'organizzazione del GP di Spagna passa al circuito cittadino di Madrid (chiamato Madring). A vincere la prima edizione della gara è Lewis Hamilton su Ferrari, mentre il nuovo GP di Spagna nella capitale va ad Andrea Kimi Antonelli.
Albo d'oro GP Spagna F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|1951
|Pedraibes
|Juan Manuel Fangio
|Alfa Romeo
|1954
|Pedraibes
|Mike Hawthorn
|Ferrari
|1968
|Jarama
|Graham Hill
|Lotus-Ford Cosworth
|1969
|Montjuch
|Jackie Stewart
|Matra-Ford Cosworth
|1970
|Jarama
|Jackie Stewart
|Tyrrel-Ford Cosworth
|1971
|Montjuch
|Jackie Stewart
|Tyrrel-Ford Cosworth
|1972
|Jarama
|Emerson Fittipaldi
|Lotus-Ford Cosworth
|1973
|Montjuch
|Emerson Fittipaldi
|Lotus-Ford Cosworth
|1974
|Jarama
|Niki Lauda
|Ferrari
|1975
|Montjuch
|Jochen Mass
|McLaren-Ford Cosworth
|1976
|Jarama
|James Hunt
|McLaren-Ford Cosworth
|1977
|Jarama
|Mario Andretti
|Lotus-Ford Cosworth
|1978
|Jarama
|Mario Andretti
|Lotus-Ford Cosworth
|1979
|Jarama
|Patrick Depailler
|Ligier-Ford Cosworth
|1981
|Jarama
|Gilles Villeneuve
|Ferrari
|1986
|Jerez de la Frontera
|Ayrton Senna
|Lotus-Renault
|1987
|Jerez de la Frontera
|Nigel Mansell
|Williams-Honda
|1988
|Jerez de la Frontera
|Alain Prost
|McLaren-Honda
|1989
|Jerez de la Frontera
|Ayrton Senna
|McLaren-Honda
|1990
|Jerez de la Frontera
|Alain Prost
|Ferrari
|1991
|Barcellona
|Nigel Mansell
|Williams-Renault
|1992
|Barcellona
|Nigel Mansell
|Williams-Renault
|1993
|Barcellona
|Alain Prost
|Williams-Renault
|1994
|Barcellona
|Damon Hill
|Williams-Renault
|1995
|Barcellona
|Michael Schumacher
|Benetton-Renault
|1996
|Barcellona
|Michael Schumacher
|Ferrari
|1997
|Barcellona
|Jacques Villeneuve
|Williams-Renault
|1998
|Barcellona
|Mika Hakkinen
|McLaren-Mercedes
|1999
|Barcellona
|Mika Hakkinen
|McLaren-Mercedes
|2000
|Barcellona
|Mika Hakkinen
|McLaren-Mercedes
|2001
|Barcellona
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2002
|Barcellona
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2003
|Barcellona
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2004
|Barcellona
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2005
|Barcellona
|Kimi Raikkonen
|McLaren-Mercedes
|2006
|Barcellona
|Fernando Alonso
|Renault
|2007
|Barcellona
|Felipe Massa
|Ferrari
|2008
|Barcellona
|Kimi Raikkonen
|Ferrari
|2009
|Barcellona
|Jenson Button
|Brawn-Mercedes
|2010
|Barcellona
|Mark Webber
|Red Bull-Renault
|2011
|Barcellona
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2012
|Barcellona
|Pastor Maldonado
|Williams-Renault
|2013
|Barcellona
|Fernando Alonso
|Ferrari
|2014
|Barcellona
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2015
|Barcellona
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2016
|Barcellona
|Max Verstappen
|Red Bull-TAG Heuer
|2017
|Barcellona
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2018
|Barcellona
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2019
|Barcellona
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2020
|Barcellona
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2021
|Barcellona
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2022
|Barcellona
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2023
|Barcellona
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2024
|Barcellona
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2025
|Barcellona
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|2026
|Madrid
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
Albo d'oro GP Barcellona-Catalogna F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|2026
|Barcellona
|Lewis Hamilton
|Ferrari
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