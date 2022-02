Test Barcellona 2022, Day-1: cronaca live in diretta dal Circuit of Catalunya

La stagione 2022 di F1 prende ufficialmente il via con la prima giornata di test invernali sul circuito di Barcellona. Team e piloti saranno impegnati per 8 ore, divise in due turni da 4, tra le 9 e le 13 e tra le 14 e le 18. In questo articolo potrete trovare il racconto di quanto avviene al Circuit de Catalunya, raccontato in diretta dai nostri inviati Luca Manacorda e Simone Valtieri. Qui di seguito, intanto, i set di gomme a disposizione in questa sessione.

The full range of 18-inch tyre compounds will be at the first @F1 pre-season test at @Circuitcat_cat!



Here’s how to tell them apart. 🍩🍩🍩#F1 #Formula1 #Fit4F1 #Turning18 #Pirelli #Pirelli150 pic.twitter.com/2uAZY5tllq