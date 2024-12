GP Solidarietà 2024: raccolti 1,6 milioni di euro per Valencia

Ammonta a 1,6 milioni di euro la cifra totale raggiunta dalla MotoGP per il fondo di recupero Racing for Valencia. L'ingente somma di denaro è stata raccolta in parte durante il weekend del GP Solidarietà, disputato a Barcellona in sostituzione della gara annullata al circuito Ricardo Tormo in seguito alla devastante alluvione che ha colpito la zona di Valencia alla fine dello scorso mese di ottobre, in parte grazie ad altre iniziative collaterali.

LE CIFRE DELLE VARIE INIZIATIVE Vediamo come si è arrivati al totale di 1,6 milioni di euro. 1 milione è stato donato da Dorna, detentore dei diritti della MotoGP. Le aste di cimeli ed esperienze organizzate in loco a Barcellona e online hanno raccolto oltre 300.000 €. I team, tramite la loro associazione IRTA, hanno aggiunto 100.000 euro, mentre la Camera di Commercio di Barcellona ha donato 50.000 euro. Il resto arriva dalla vendita di biglietti e merchandising del GP Solidarietà. L'evento è stato nominato Best GP del 2024, premiando così gli sforzi degli organizzatori per mettere in piedi in pochissime settimane un evento così importante.

COME VERRANNO UTILIZZATI Il denaro raccolto sarà utilizzato per il recupero delle cittadine più vicine al circuito Ricardo Tormo, ossia Cheste e Chiva. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha visitato le due città mentre veniva annunciata la donazione finale. La MotoGP ha ringraziato tutti coloro, dai piloti agli appassionati passando per i team e lo staff del circuito, che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/12/2024