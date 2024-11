MotoGP Solidarietà 2024, le pagelle di Barcellona

Le pagelle del Gran Premio della Solidarietà a Barcellona: Bagnaia è la perfezione, Marquez ci prova, Martin ci riesce col minimo sforzo. Espargaro un guerriero, primo del resto del mondo. Bastianini e Morbidelli un po' sottotono. Rins e Mir unici veri bocciati dell'ultima gara dell'anno, tra penalizzazioni e cadute.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 - Non si può dare meno a un campione del suo spessore, nella vittoria, ma ancor di nella sconfitta. Al netto del fatto che chi vince 11 gare, non si può mai definire perdente.

MARC MARQUEZ - VOTO 8 - Dopo il settimo posto di ieri e le difficoltà nel weekend, chi si aspettava di vederlo lì in scia a Pecco per tutta la gara? Un campione enorme che il prossimo anno sarà tosto per Bagnaia.

JORGE MARTIN - VOTO 8 - Ha l'occasione della vita, il compito è facile ma al contempo duro, perché al minimo errore rischi di buttare tutto. Ma il Martin di quest'anno errori, non li fa. Ed è campione con merito.

ALEX MARQUEZ - VOTO 7,5 - Il problema del suo weekend sono state le qualifiche. Sia ieri nella sprint, sia oggi in gara ha dimostrato di averne persino per il podio. Bella la lotta con Espargaro nel finale.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 9 - Combatte come un leone ed è il perfetto scudiero per Martin, è vero che è la sua pista, ma ha una moto meno competitiva. Grande ultima gara, mancherà tanto alla MotoGP!

BRAD BINDER - VOTO 7 - Dopo le difficoltà del weekend fa una gara di testa, e alla fine beffa pure tutte le Ducati con cui stava combattendo, passando anche Acosta e finendo come migliore KTM dell'anno.

ENEA BASTIANINI - VOTO 5,5 - Dopo una partenza eccellente, commette qualche errore e finisce presto le gomme, e si ritrova a lottare con Morbidelli e gli altri. Peccato perché il terzo posto iridato era alla portata.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5,5 - Gara sottotono, dalla 4° posizione ci si aspettava di più, ma fa quantomeno bene lo scudiero, mettendo i bastoni tra le ruote a Bastianini per non fargli attaccare Martin.

PEDRO ACOSTA - VOTO 5,5 - Terza insufficienza non grave di oggi. Un rookie così si è visto raramente nella storia della MotoGP, ma oggi è troppo generoso e butta via la gomma, finendo dietro nel finale.

I voti degli altri

MARCO BEZZECCHI - VOTO 6 - È solo nono, ma migliora rispetto a maggio su una pista che non ama

FABIO QUARTARARO - VOTO 6,5 - Chiude con una top 10, dalla prossima lo vogliamo sempre in top 5.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 7 - Ottima gara per il portoghese al rientro dall'infortunio, 2° tra le Aprilia.

JACK MILLER - VOTO 6 - L'ultima gara in KTM finisce senza infamia e senza lode, buon così

JOHANN ZARCO - VOTO 6,5 - In qualifica Honda va meglio, in gara non ancora, ma lui resta il migliore

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - 3° Aprilia su 4, molto staccato dal compagno. Pensa già alla KTM.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Continua la crescita, lenta ma graduale. Oggi sfiora la zona punti.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 5,5 - Terza Honda su quattro, ultima gara in MotoGP con poca gloria.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5 - A maggio fu sorprendente, oggi deludente, 18° e staccatissimo.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 5 - Nettamente la peggiore KTM, sperava di chiudere un po' meglio.

MICHELE PIRRO - VOTO 6 - Si merita questo palcoscenico per l'enorme lavoro che fa con Ducati.

ALEX RINS - VOTO 4 - Taglia una curva e lo paga con 1+2 long lap penalty, giornata da dimenticare.

STEFAN BRADL - VOTO 6 - Fa il suo lavoro e bene, alla fine prende ''solo'' 10'' dal tester Ducati

JOAN MIR- VOTO 4 - Si chiude con un'altra caduta un mondiale orribile. Peccato, era in zona punti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/11/2024