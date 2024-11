Bagnaia felice della Sprint, Martin ammette l'errore

La Sprint del GP Solidarietà si è chiusa con il risultato realisticamente migliore che Francesco Bagnaia potesse sperare. Il piemontese ha vinto e, grazie al secondo posto ottenuto in extremis dal compagno di squadra Enea Bastianini davanti al rivale per il titolo Jorge Martin, nel Gran Premio potrà confermarsi campione del mondo con qualche combinazione di risultati in più. Se lo spagnolo giungerà al traguardo, gli basterà un nono posto anche in caso di vittoria di Pecco, ma in caso di sua caduta l'italiano potrà accontentarsi anche di un secondo posto sotto alla bandiera a scacchi.

FATTO IL MASSIMO Commentando il risultato della Sprint, Bagnaia si è detto felice: ''Per oggi il lavoro è fatto, ma per domani dobbiamo ripeterci. Penso che più di così sia impossibile. Oggi Jorge ha fatto di nuovo un lavoro fantastico, è bello che questa lotta sia così. Vediamo per domani, ma oggi sono molto felice. Faremo del nostro meglio e quel che sarà sarà''. In partenza Pecco era stato superato da Martin e Bastianini, un piccolo spavento a cui ha posto rapidamente rimedio: ''Ho perso un po' la prima frenata, avevo un po' troppo margine e mi hanno superato entrambi. Poi il mio ritmo era abbastanza buono da creare un distacco e godermi il momento. Senza spingere così tanto stavo creando un distacco. Quindi è andato tutto bene. Per domani sarà diverso, dovremo cambiare la gomma posteriore perché la Soft è troppo morbida e potrebbe avere qualche problema negli ultimi giri. Ma, a parte questo, fin qui ho fatto quello che dovevo: pole position e poi vittoria allo Sprint''.

VEDI ANCHE

ALLEATI E AVVERSARI Bagnaia sa che senza l'aiuto di un discreto numero di rivali la sua unica speranza è che Martin sbagli e cada. Parlando della situazione e di possibili aiuti da parte di altri piloti, l'italiano ha osservato: ''Speravo che ci fossero più piloti in lizza, ma conosciamo il nostro potenziale in questo momento e per tutta la stagione: anche se uno di noi è in difficoltà, possiamo arrivare ​​secondi perché siamo su un altro livello. Penso che Enea abbia fatto un ottimo lavoro oggi. Ma per domani ho bisogno di qualcosa in più''. Tra chi avrebbe il potenziale per inserirsi, ma viene considerato dalla parte di Martin, c'è Aleix Espargaro: ''È incredibile il rapporto tra loro, poi Jorge l'anno prossimo andrà in Aprilia e vorrebbero avere il numero uno nel box - ha commentato Pecco - Quindi Aleix non attaccherà mai Jorge, non sorpasserà mai Jorge. E devo saperlo.Per domani, quello che succederà, succederà, ma mi aspetto una gara come quella di oggi: Jorge che naviga senza correre rischi e ha un margine importante perché se vinco può arrivare 9°''.

IL RIMPIANTO DI MARTIN Se Bagnaia potrà prendere il via del Gran Premio sapendo di non aver nulla da perdere, Martin dovrà gestire la tensione di essere a un passo dal grande risultato. Nella Sprint lo spagnolo si è comportato benissimo, chiudendo sul podio dopo un bel duello con Bastianini: ''Mi sento bene, è stato un grande spettacolo con Enea, una lotta incredibile. Oggi la cosa importante era correre normalmente e ho fatto lo stesso: ho attaccato, ho riprovato, ho fatto del mio meglio''. Lo spagnolo ha ammesso di aver compiuto un piccolo errore in fase di preparazione della Sprint: ''Ho fatto la scelta sbagliata della gomma anteriore e forse quella dura sarebbe stata meglio ma domani sarà una storia diversa. In ogni caso ho finito sul podio, sono super felice, perché quello era l'obiettivo e domani credo che l'obiettivo sarà molto simile e ci proverò. Credo che stiamo andando bene e cercheremo di completare la grande vittoria domani''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/11/2024