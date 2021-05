HAMILTON DAVANTI Neppure il tempo per metabolizzare la vittoria di Hamilton in Portogallo che la Formula 1 torna in pista a Barcellona per il Gp di Spagna 2021, quarto appuntamento del mondiale. Sul Circuit de Catalunya si riaccende la sfida tra Lewis e il grande sfidante Max Verstappen, ma nel venerdì di prove libere è la Mercedes a fare la voce grossa. Valtteri Bottas è il più rapido nella sessione del mattino mentre il sette volte iridato si prende il miglior tempo nelle PL2 mostrando anche un passo gara estremamente competitivo. L'olandese, però, non ha completato la simulazione qualifica e ha forse giocato un po' a carte coperte. A centro gruppo, è sempre lotta a due tra McLaren (come al solito nascosta al venerdì) e la Ferrari, che centra il terzo miglior crono con Charles Leclerc. Attenzione, tuttavia, ad Alpine, che conferma i segnali di crescita già fatti vedere a Portimao. La nostra analisi del venerdì di prove libere a Barcellona in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme agli amici di @WikiFanta, sito specializzato nel dare consigli alle migliaia di giocatori appassionati di Fantacalcio e di altri fantasy game. Nell'occasione vi diamo anche i consigli per schierare la vostra scuderia virtuale e scalare la classifica della lega gratuita MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0).

F1 GP SPAGNA 2021: IL VIDEO COMMENTO DI PL1 E PL2 IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1