PARTENZA IN SPAGNA Prende avvio questo fine settimana dal circuito di Barcellona la stagione 2021 dell'European Le Mans Series. Il campionato endurance continentale si apre con la 4 ore catalana, prima delle sei tappe in calendario. La serie si sposterà poi sui circuiti di Spielberg, Le Castellet e Monza (una settimana prima del WEC, ndr) per concludersi poi a Spa e Portimao. Libero, ovviamente, il week end della 24 ore di Le Mans a cui molti team parteciperanno.

17 LMP2 La categoria regina dei prototipi conterà sulla presenza di sedici Oreca in pista schierate da tredici team. Da tenere d'occhio sicuramente IDEC Sport, Dragonspeed e United Autosport mentre dirà sicuramente la sua il G-drive csempre se non si inseriranno nella lotta anche WRT e Panis racing. Sul fronte dei piloti ai molti gioani professionisti e esperti dell'endurance fanno capolino l'ex formulista Manuel Maldonado e Pietro Fittipaldi, già al via in LMP1 ma ultimamente diviso tra tester Haas in F1 e qualche gara in Indycar. L'e pilota di Formula 2 Louis Deletraz ha trovato posto nel team WRT dove condividerà la vettura con Robert Kubica. Equipaggio a sole due punte per BHK che avrà Francesco Dracone e Sergio Campana. Una ulteriore vettura LMP2, con comandi speciali, verrà schierata dal team di Frederic Sausset, diventato famoso a Le Mans per aver guidato da quadri-amputato.

17 LMP3 Diciassette anche le vetture della classe minore dove gli italiani da tenere d'occhio sarano il team 1AIM Villorba Corse con Alessandro Bressan e Damiano Fioravanti mentre Alessandro Bracalente guiderà per BHK. Mattia Pasini e Andrea Dromedari correranno per i team Eurointernational e Inter Europol. Da tenere d'occhio United Autosport che vorrà imporsi fin da subito mentre ottime chance hanno anche RLR e GRAFF.

10 GTE La classe per vetture GT conterà su dieci auto: sette Ferrari dai team Iron Lynx, Kessel, AF Corse e JMW, un Aston Martin dal TF Sport e due Porsche da Proton Competiton. Molti i professionisti innestati dalle case madri. Iron Lynx avrà una vettura per un equipaggio tutto femminile composto da Michelle Gatting e Rahel Frey. I nostri connazionali saranno ben otto: Claudio Schiavoni, Giorgio Sernagiotto e Paolo Ruberti in Iron Lynx assieme a Rino Mastronardi e Matteo Cressoni. Andrea Fontana in JMW, Gimmi Bruni sulla Porsche del Proton e Alessio Rovera guiderà per AF Corse.

DIRETTA TV La corsa che aprirà la stagione scatterà domenica mattina alle ore 11.00. Sarà possibile seguire la gara in diretta integrale gratuita tramite il canale YouTube ufficiale del campionato.