Barcellona 2023, Bautista inavvicinabile, si prende anche la superpole

INTOCCABILE BAUTISTA Continua sui giusti binari il weekend di Barcellona per Alvaro Bautista, il pilota della Ducati si è portato a casa la Superpole del round catalano, dopo aver fatto vedere le cose migliori rispetto a tutta la griglia nelle tre sessioni di prove libere, soprattutto nella terza, dove è stato letteralmente inavvicinabile per chiunque, chiudendo con quasi un secondo di margine sul secondo, Andrea Locatelli (Yamaha) . Fresco di rinnovo di contratto con il team Aruba.it, lo spagnolo ha subito piazzato il record della pista per le derivate di serie, fermando i cronometri sul 1'40.264 al primo tentativo lanciato. Dopodiché non ha avuto modo di fare meglio a causa della bandiera rossa, esposta a due minuti dal termine, per la rovinosa caduta di Alex Lowes (Kawasaki). Alla ripartenza ci si è giocati la seconda piazza e a spuntarla è stata un super Dominique Aegerter, che con la Yamaha si è fermato a mezzo secondo dal poleman. È stata una lotta accesissima, visto che tra lo svizzero e il quinto, Iker Lecuona (Honda), ci sono appena 46 millesimi e due piloti, Jonathan Rea (Kawasaki), terzo, e Michael Ruben Rinaldi (Ducati), quarto. Sesto tempo per lo stesso Lowes, mentre in terza fila troviamo le Yamaha di Remy Gardner e di un opaco Toprak Razgatlioglu, e la BMW di Garrett Gerloff. Quarta fila per gli italiani Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati) e per lo spagnolo Xavi Vierge (Honda). Da segnalare anche il 13° posto di Scott Redding (BMW), il14° di Axel Bassani e il 17° di Lorenzo Baldassarri (Yamaha)

Risultati Gara-1 Superbike Round Barcellona

Dopo le 15

Risultati Superpole Superbike Round Barcellona

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 1:40.264 - 7 2 Dominique Aegerter Yamaha 1:40.737 +0.473 7 3 Jonathan Rea Kawasaki 1:40.761 +0.497 7 4 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:40.771 +0.507 7 5 Iker Lecuona Honda 1:40.783 +0.519 6 6 Alex Lowes Kawasaki 1:40.971 +0.707 3 7 Remy Gardner Yamaha 1:41.071 +0.807 7 8 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41.122 +0.858 6 9 Garrett Gerloff BMW 1:41.141 +0.877 7 10 Andrea Locatelli Yamaha 1:41.233 +0.969 6 11 Danilo Petrucci Ducati 1:41.420 +1.156 7 12 Xavi Vierge Honda 1:41.423 +1.159 7 13 Scott Redding BMW 1:41.703 +1.439 7 14 Axel Bassani Ducati 1:41.834 +1.570 6 15 Philipp Oettl Ducati 1:41.965 +1.701 7 16 Loris Baz BMW 1:42.208 +1.764 7 17 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:42.197 +1.933 6 18 Eric Granado Honda 1:42.297 +2.033 6 19 Bradley Ray Yamaha 1:42.307 +2.043 4 20 Ivo Lopes BMW 1:42.399 +2.135 7 21 Hafizh Syahrin Honda 1:42.456 +2.192 6 22 Tom Sykes Kawasaki 1:42.609 +2.345 5 23 Oliver Koenig Kawasaki 1:43.055 +2.791 7 24 Isaac Vinales Kawasaki 1:43.862 +3.598 7 25 Gabriele Ruiu BMW - - 0

Risultati Prove Libere 3 Superbike Round Barcellona

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 1:40.573 - 13 2 Andrea Locatelli Yamaha 1:41.540 +0.967 11 3 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:41.588 +1.015 16 4 Garrett Gerloff BMW 1:41.622 +1.049 9 5 Xavi Vierge Honda 1:41.677 +1.104 13 6 Axel Bassani Ducati 1:41.698 +1.125 10 7 Jonathan Rea Kawasaki 1:41.856 +1.283 15 8 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41.882 +1.309 11 9 Remy Gardner Yamaha 1:42.091 +1.518 13 10 Iker Lecuona Honda 1:42.180 +1.607 13 11 Danilo Petrucci Ducati 1:42.214 +1.641 12 12 Dominique Aegerter Yamaha 1:42.377 +1.804 13 13 Bradley Ray Yamaha 1:42.411 +1.838 11 14 Scott Redding BMW 1:42.576 +2.003 13 15 Philipp Oettl Ducati 1:42.849 +2.276 14 16 Hafizh Syahrin Honda 1:43.062 +2.489 12 17 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:43.404 +2.831 13 18 Oliver Koenig Kawasaki 1:43.532 +2.959 12 19 Loris Baz BMW 1:43.546 +2.973 16 20 Ivo Lopes BMW 1:43.619 +3.046 14 21 Eric Granado Honda 1:43.642 +3.069 11 22 Tom Sykes Kawasaki 1:43.813 +3.240 10 23 Isaac Vinales Kawasaki 1:44.014 +3.441 12 24 Gabriele Ruiu BMW 1:45.508 +4.935 11 25 Alex Lowes Kawasaki - - 3

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/05/2023