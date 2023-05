La Superbike fa tappa a Barcellona, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 7 maggio il mondiale Superbike approda a Barcellona: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del quarto round WorldSBK 2023

ROUND BARCELLONA IN TV Dopo le prime tre tappe dell'anno, Alvaro Bautista e la Ducati stanno dominando il campionato del mondo Superbike. Il pilota spagnolo ha vinto 8 delle nove prove disputate, e comanda la classifica del mondiale davanti alla coppia di piloti ufficiali Yamaha, Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, entrambi desiderosi di riaprire il mondiale in Catalunya, dove però la casa di Borgo Panigale vanta una tradizione vincente. Le attese per il prossimo weekend sono anche per Axel Bassani, il pilota indipendente Ducati che a suon di ottime prestazioni occupa la quarta posizione in classifica, e per il pluricampione Jonathan Rea, che con la sua Kawasaki è apparso un po' in difficoltà nelle prime uscite. Si accende anche la lotta per il ''rookie of the year'' tra i due esperti Danilo Petrucci (Ducati) e Dominique Aegerter (Yamaha), attualmente 7° e 8° in classifica alle spalle di un Michael Ruben Rinaldi (Ducati) che vuole riscattare l'opaca prestazione del weekend di Assen. Ma cercano il riscatto anche tanti piloti dalle grandi potenzialità finora confinati a centro gruppo, come Vierge e Lecuona (Honda), Gardner (Yamaha), Lowes (Kawasaki), Redding, Van der Mark, Baz e Gerloff (BMW).

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà in pista nel quarto weekend dell'anno della Superbike, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento europeo andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sia in diretta, sia in replica sul digitale terrestre su TV8.

WorldSBK Mandalika 2023, Alvaro Bautista (Ducati)

VEDI ANCHE

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 5 maggio

9:45 - WorldSSP300 FP1

10:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

11:25 - WorldSSP FP1

14:15 - World SSP300 FP2

15:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

16:00 - World SSP FP2 Sabato 6 maggio

9:00 - WORLDSBK FP3

9:45 - WorldSSP300 - Superpole

10:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

11:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

12:40 - WorldSSP300 Gara 1

14:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, TV8)

15:15 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW) Domenica 7 maggio

9:00 - WORLDSBK WARM UP

9:25 - WorldSSP Warm Up

9:50 - WorldSSP300 Warm Up

11:00 - WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)

12:30 - WorldSSP Gara2 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, TV814.00)

15:15 - WorldSSP300 Gara 2

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/05/2023