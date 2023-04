Assen 2023, Bautista fa sua anche la Superpole Race, è il 399° trionfo Ducati

IMBATTIBILE ALVARO Nella Superpole Race del round olandese della Superbike arriva la 399° affermazione di Ducati tra le derivate di serie. A portare a casa la vittoria è, come sempre, Alvaro Bautista, leader del mondiale già in fuga verso il secondo alloro consecutivo, quando siamo solo nel 3° weekend dell'anno. A resistergli prova anche oggi Jonathan Rea, che dopo la partenza si mette al comando per qualche curva, prima di essere risucchiato nuovamente dalla superiorità manifesta della coppia Bautista-Ducati e terminare in seconda posizione. Sul podio ancora una volta c'è Toprak Razgatlioglu, su una pista che non premia la Yamaha, ma sulla quale lui ottiene comunque il settimo podio stagionale su 8 gare, che gli valgono la seconda piazza in classifica. Alle spalle dei top 3 consacrati della categoria, terminano nell'ordine Alex Lowes (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha), Axel Bassani (Ducati), Dominique Aegerter (Yamaha), Scott Redding (BMW), Xavi Vierge (Honda) e Michael Van der Mark (BMW), quest'ultimo primo dei piloti non a punti. Dietro di lui Lecuona, Gardner, Rinaldi (che continua a vivere il suo weekend da incubo), Oettl e Petrucci, solo 15° dopo una partenza perfettibile. Non vedono la bandiera a scacchi Isaac Vinales (caduto) e il Loris Baz, che non è neanche partito per un problema in griglia, ritardando anche l'avvio stesso della Superpole Race.

Risultati Gara-1 Superbike Round Assen

In arrivo dopo le 14.45

Risultati Superpole Race Superbike Round Assen

Pos. Pilota Moto Tempo Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 12'37.045 8 2 Jonathan Rea Kawasaki +0.916 8 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha +1.757 8 4 Alex Lowes Kawasaki +3.126 8 5 Andrea Locatelli Yamaha +6.067 8 6 Axel Bassani Ducati +6.781 8 7 Dominique Aegerter Yamaha +7.054 8 8 Scott Redding BMW +7.125 8 9 Xavi Vierge Honda +8.568 8 10 Michael Van der Mark BMW +10.344 8 11 Iker Lecuona Honda +10.546 8 12 Remy Gardner Yamaha +11.246 8 13 Michael Ruben Rinaldi Ducati +11.807 8 14 Philipp Oettl Ducati +12.037 8 15 Danilo Petrucci Ducati +12.825 8 16 Bradley Ray Yamaha +13.079 8 17 Garrett Gerloff BMW +13.549 8 18 Hafizh Syahrin Honda +20.193 8 19 Tom Sykes Kawasaki +21.340 8 20 Lorenzo Baldassarri Yamaha +24.463 8 21 Eric Granado Honda +25.353 8 22 Gabriele Ruiu BMW +25.706 8 23 Oliver Konig Kawasaki +27.243 8 RIT Isaac Vinales Kawasaki - 6 RIT Loris Baz BMW - 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/04/2023