Assen 2023, la superpole è di Bautista! Ma Rea e Razgatlioglu ora sono lì

PRIMA SUPERPOLE Dopo aver dominato le prove libere del venerdì, Alvaro Bautista su Ducati ha rispettato i pronostici, prendendosi la superpole di Assen grazie a un giro in 1:33.542, in un contesto di grande competitività visto che ben 16 piloti hanno chiuso entro il secondo dallo spagnolo. Alle sue spalle in prima fila sono finiti i soliti noti Jonathan Rea (Kawasaki), a soli 27 millesimi, e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), che sembra essere migliorato dopo le difficoltà palesate a inizio weekend. Seconda fila per Alex Lowes (Kawasaki), Scott Redding (BMW) e Andrea Locatelli (Yamaha), poi una terza fila scoppiettante con il rookie Dominique Aegerter (Yamaha), il best indkipendent rider Axel Bassani (Ducati) e un Danilo Petrucci in buona forma. Le Honda di Iker Lecuona e Xavi Vierge sono in quarta fila con la Yamaha di Remy Gardner, mentre prosegue il brutto weekend di Michael Ruben Rinaldi che è solo 16°. In mattinata erano andate in scena anche le prove libere 3 su asfalto bagnato, con Gardner autore del miglior tempo.

Risultati Gara-1 Superbike Round Assen

Dopo le 14.45

Risultati Superpole Superbike Round Assen

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 1:33.542 - 7 2 Jonathan Rea Kawasaki 1:33.569 +0.027 8 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:33.661 +0.119 6 4 Alex Lowes Kawasaki 1:33.741 +0.199 5 5 Scott Redding BMW 1:33.754 +0.212 6 6 Andrea Locatelli Yamaha 1:33.799 +0.257 6 7 Dominique Aegerter Yamaha 1:33.956 +0.414 7 8 Axel Bassani Ducati 1:33.985 +0.443 7 9 Danilo Petrucci Ducati 1:34.139 +0.597 7 10 Iker Lecuona Honda 1:34.199 +0.657 7 11 Remy Gardner Yamaha 1:34.203 +0.661 6 12 Xavi Vierge Honda 1:34.260 +0.718 6 13 Loris Baz BMW 1:34.310 +0.768 6 14 Philipp Oettl Ducati 1:34.391 +0.849 7 15 Michael Van der Mark BMW 1:34.402 +0.860 6 16 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:34.488 +0.946 7 17 Garrett Gerloff BMW 1:34.690 +1.148 8 18 Bradley Ray Yamaha 1:34.795 +1.253 7 19 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:34.919 +1.377 7 20 Tom Sykes Kawasaki 1:35.152 +1.610 6 21 Eric Granado Honda 1:35.598 +2.056 6 22 Isaac Vinales Kawasaki 1:35.977 +2.435 7 23 Gabriele Ruiu BMW 1:36.043 +2.501 7 24 Hafizh Syahrin Honda 1:36.078 +2.536 7 25 Oliver Koenig Kawasaki 1:36.480 +2.938 7

Risultati Prove Libere 3 Superbike Round Assen

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Remy Gardner Yamaha 1:44.648 - 10 2 Alvaro Bautista Ducati 1:45.359 +0.711 15 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:45.647 +0.999 7 4 Axel Bassani Ducati 1:45.743 +1.095 8 5 Andrea Locatelli Yamaha 1:45.801 +1.153 8 6 Loris Baz BMW 1:46.080 +1.432 8 7 Xavi Vierge Honda 1:46.241 +1.593 13 8 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:46.288 +1.640 12 9 Bradley Ray Yamaha 1:46.503 +1.855 12 10 Dominique Aegerter Yamaha 1:46.620 +1.972 13 11 Danilo Petrucci Ducati 1:47.132 +2.484 5 12 Gabriele Ruiu BMW 1:47.407 +2.759 13 13 Iker Lecuona Honda 1:47.472 +2.824 7 14 Hafizh Syahrin Honda 1:47.536 +2.888 8 15 Oliver Koenig Kawasaki 1:47.581 +2.933 10 16 Philipp Oettl Ducati 1:47.962 +3.314 10 17 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:48.324 +3.676 10 18 Isaac Vinales Kawasaki 1:48.432 +3.784 4 19 Michael Van der Mark BMW 1:49.169 +4.521 7 20 Alex Lowes Kawasaki 1:49.665 +5.017 2 21 Tom Sykes Kawasaki 1:49.894 +5.246 5 22 Garrett Gerloff BMW - - 0 23 Scott Redding BMW - - 0 24 Eric Granado Honda - - 0 25 Jonathan Rea Kawasaki - - 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/04/2023