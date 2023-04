La Superbike fa tappa ad Assen, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 23 marzo il mondiale Superbike approda ad Assen: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del terzo round WorldSBK 2023

ROUND ASSEN IN TV Dopo l'esordio di Phillip Island, in Australia, e la seconda tappa in Indonesia, a Mandalika, il carrozzone della Superbike approda in Europa, per il terzo round dell'anno di un calendario dove è stata inserita una seconda tappa italiana. E proprio l'Italia è stata protagonista di questo avvio del mondiale dell'anno con il dominio di Alvaro Bautista su Ducati, i podi di Michael Ruben Rinaldi e di Andrea Locatelli e le prestazioni da best indipendent rider di Axel Bassani e con un Danilo Petrucciche sta facendo vedere evidenti progressi. Questa, però, è storia di un mese e mezzo fa, e dopo la lunga pausa primaverile, siamo certi che nella Cattedrale delle due ruote di Assen torneranno più agguerriti che mai alla ribalta tutti i rivali di Bautista, in primis gli ex campioni del mondo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) che con lo spagnolo hanno condiviso valanghe di podi, ma che sono entrambi reduci da un avvio sottotono di campionato, più Rea che Razgatlioglu, comunque secondo in classifica e protagonista di buone prestazioni.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà in pista nel terzo weekend dell'anno della Superbike, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento del sud est asiatico andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sia in diretta, sia in replica sul digitale terrestre su TV8.

WorldSBK Mandalika 2023, Alvaro Bautista (Ducati)

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 21 aprile

9:45 - WorldSSP300 FP1

10:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

11:25 - WorldSSP FP1

14:15 - World SSP300 FP2

15:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

16:00 - World SSP FP2 Sabato 22 aprile

9:00 - WORLDSBK FP3

9:45 - WorldSSP300 - Superpole

10:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

11:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

12:40 - WorldSSP300 Gara 1

14:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, TV8)

15:15 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW) Domenica 23 aprile

9:00 - WORLDSBK WARM UP

9:25 - WorldSSP Warm Up

9:50 - WorldSSP300 Warm Up

11:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)

12:30 - WorldSSP Gara2 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 2(SKY, NOW, TV814.00)

15:15 - WorldSSP300 Gara 2

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/04/2023