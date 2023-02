La Superbike diparte da Phillip Island, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 26 febbraio il mondiale Superbike riparte da Phillip Island: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del primo round WorldSBK 2023

ROUND PHILILP ISLAND IN TV Archiviata la stagione invernale, la Superbike è pronta a riaprire i battenti sulla spettacolare pista di Phillip Island. I favori del pronostico per la stagione 2023 sono tutti della Ducati e di Alvaro Bautista, campione del mondo in carica, che però - mai come in passato - dovrà respingere assalti da ogni direzione. Se Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, suoi rivali storici, saranno ancora della partita, bisognerà far attenzione alla crescita dei rispettivi compagni di squadra perché Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes e Andrea Locatelli sono pronti a dare battaglia. Occhio anche ai nuovissimi arrivati Danilo Petrucci, Remy Gardner, Lorenzo Baldassarri e Dominique Aegerter, che hanno fatto vedere tutti cose molto buone - soprattutto lo svizzero - durante i test invernali. Ci si aspetta infine la crescita della Honda con Iker Lecuona e Xavi Vierge, e della BMW, con Scott Redding, Michael Van der Mark e il nuovo arrivato Garrett Gerloff, mentre è chiamato a una riconferma anche Axel Bassani, rivelazione 2022 nonché miglior pilota indipendente della stagione passata con la Ducati.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà in pista nel primo weekend dell'anno della Superbike, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote nel corso del sabato e della domenica (venerdì non saranno trasmesse le due sessioni di libere). L'appuntamento australe andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sia in diretta, sia in replica sul digitale terrestre su TV8.

WorldSBK Phillip Island 2022, Alvaro Bautista (Ducati) davanti a Rea e Razgatlioglu

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 24 febbraio

0:30 - WorldSSP FP1

1:30 - WorldSBK FP1

5:00 - World SSP FP2

6:00 - WorldSBK FP2 Sabato 25 febbraio

0:50 - WorldSBK FP3

2:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

3:10 - WorldSBK Superpole (SKY, NOW)

4:30 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

6:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, TV8. Replica su TV8 alle 14.15) Domenica 26 febbraio

0:30 - WorldSBK Warm Up

0:55 - WorldSSP Warm Up

3:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, NOW, TV8. Replica su TV8 alle 13.00)

4:30 - WorldSSP Gara2 (SKY, NOW)

6:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, TV8. Replica su TV8 alle 14.00)

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/02/2023