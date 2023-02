Phillip Island 2023: Bautista domina la giornata di prove libere

Il Mondiale Superbike 2023 è iniziato ufficialmente oggi sul circuito di Phillip Island, dove si sono tenute le prime prove libere della stagione. L'avvio è stato tutto nel segno della Ducati di Alvaro Bautista, risultato il più veloce in pista sia al mattino sia al pomeriggio, mentre hanno faticato più di quanto atteso i suoi grandi rivali Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu che hanno chiuso attardati questa prima giornata.

BAUTISTA DOMINA A Phillip Island il campione del mondo in carica ha già vinto cinque volte e il feeling sembra confermato anche quest'anno. Dopo aver chiuso in testa al mattino con il crono di 1:31.032, al pomeriggio Bautista ha decistamente migliorato scendendo fino a 1:30.623. Pesanti i distacchi inflitti al resto dei piloti, con Andrea Locatelli ottimo secondo ma staccato di quasi mezzo secondo. L'italiano della Yamaha - caduro senza conseguenze nel finale delle FP2 - non si è migliorato al pomeriggio, così come Iker Lecuona che ha comunque chiuso in terza posizione in sella alla Honda, precedendo la seconda Ducati di Michael Ruben Rinaldi che invece nelle FP2 ha abbassato il suo tempo di quasi 3 decimi.

I PROBLEMI DI REA E RAZGATLIOGLU In quinta posizione troviamo Rea, altro pilota che al pomeriggio non è riuscito a migliorarsi chiudendo addirittura quattordicesimo la sessione. Il nordirlandese ha lavorato molto sull'anteriore della sua Kawasaki, mentre il suo compagno di squadra Alex Lowes ha chiuso in ottava posizione. Ancora peggio è andato Razgatlioglu che ha ottenuto la decima prestazione assoluta, ma che nella FP2 è stato addirittura il pilota Yamaha più lento.

BENE PETRUCCI Guardando al resto dello schieramento, troviamo in settima posizione il primo degli indipendenti, il tedesco Philipp Oettl. Molto bene Danilo Petrucci, anche lui su Ducati, che al pomeriggio si è migliorato di quasi sei decimi salendo al nono posto della classifica di giornata. Giornata movimentata in casa BMW: Michael Van der Mark ha chiuso sesto ma è cauto al mattino, mentre Scott Redding ha girato pochissimo al pomeriggio a causa di un problema tecnico. Domani, all'alba italiana, si comincia a fare sul serio: qualifiche alle 3:10 e gara 1 alle 6:00.

SUPERBIKE ROUND PHILLIP ISLAND, CLASSIFICA COMBINATA FP1-FP2

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 1:30.626 45 2 Andrea Locatelli Yamaha 1:31.069 0.446 36 3 Iker Lecuona Honda 1:31.129 0.506 40 4 Michael R. Rinaldi Ducati 1:31.157 0.534 35 5 Jonathan Rea Kawasaki 1:31.304 0.681 37 6 Michael Van der Mark BMW 1:31.410 0.787 39 7 Philipp Oettl Ducati 1:31.449 0.826 41 8 Alex Lowes Kawasaki 1:31.459 0.836 43 9 Danilo Petrucci Ducati 1:31.538 0.915 42 10 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:31.560 0.937 40 11 Remi Gardner Yamaha 1:31.655 1.032 41 12 Garrett Gerloff BMW 1:31.714 1.091 40 13 Dominique Aegerter Yamaha 1:31.720 1.097 43 14 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:31.882 1.259 40 15 Scott Redding BMW 1:31.965 1.342 26 16 Xavi Vierge Honda 1:31.972 1.349 42 17 Axel Bassani Ducati 1:31.980 1.357 40 18 Loris Baz BMW 1:32.246 1.623 38 19 Oliver Konig Kawasaki 1:32.786 2.163 36 20 Tom Sykes Kawasaki 1:33.015 2.392 30 21 Hafizh Syahrin Honda 1:33.713 3.090 34 22 Eric Granado Honda 1:34.175 3.552 25

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/02/2023