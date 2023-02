Phillip Island 2023, l'Australia si tinge di rosso: doppia doppietta della Ducati

TRIPLETTA DI ALVARO Scrivevamo ieri, se il buongiorno si vede dal mattino... la Ducati può guardare con ottimismo alla stagione appena cominciata con la prima tappa del Mondiale in Australia, a Phillip Island. Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi portano la rossa di Borgo Panigale ai primi due posti sia nella Superpole Race del mattino, che nella gara-2 pomeridiana, facendo suonare l'inno tricolore nella terra dei canguri. E per sugellare il tripudio italiano si aggiungono il terzo posto di Andrea Locatelli con la Yamaha e il quarto di Axel Bassani in gara-2, ma anche la doppietta di Nicolò Bulega nella Supersport, con il pilota ex VR46 che porta per la prima volta al trionfo la Panigale V2.

SUPERPOLE RACE Cominciamo dal mattino. Alle 3 di notte italiane va in scena la prima gara sprint della stagione, che comincia con la solita partenza guardinga di Bautista, mentre Toprak Razgatlioglu va subito in testa davanti a Bautista con Rea che arriva lungo in curva Miller e si ritrova in nona piazza. Già al secondo giro Bautista fa valere il motorone Ducati e svernicia il turco in rettilineo, prendendosi la vetta della gara, posizione che non mollerà più. ''Razga'' viene passato anche da Lowes e da Rinaldi, scivolando in quarta piazza. Il turco si riprende il podio un paio di giri dopo, ma non riuscirà a superare nuovamente le Ducati, pur giungendo nello scarico di Rinaldi. Dietro di lui, le Yamaha del rookie Aegerter e di Gardner, compagni nel team GYRT GRT, si ritirano con Gardner che sbaglia la frenata centra in pieno il compagno di squadra. Ne approfitta Locatelli che sale in quinta piazza e ruprende Lowes, con cui innesca una bagarre che lo vedrà sconfitto. Finisce così, con le due Ducati davanti a tutti e con Razgatlioglu sul podio. Nella top ten chiude anche Bassani, nono, mentre Petrucci è 11°.

GARA-2 Il copione non si discosta di molto in Gara-2, con Bautista che parte subito forte e va in fuga, portandosi appresso il buon Rinaldi, scattato meglio che in Superpole Race e vincendo con oltre sei secondi di vantaggio su di lui. Bautista aveva già fatto tripletta a Phillip Island nel 2019, ma in quell'occasione il suo rivali principali erano molto più vicini, con Rea che gli soffiava sul collo. Oggi, invece, il nordirlandese della Kawasaki è stato una mera comparsa, giunto ottavo sul traguardo dopo il settimo posto del mattino, mentre Razgatlioglu (Yamaha) viene steso al giro 17 da Lowes (Kawasaki), quando era già comunque fuori dai giochi per la vittoria. Sul podio sale così il suo compagno Andrea Locatelli, che in una gara piena di duelli precede le due Ducati di Axel Bassani e Philipp Oettl. Sesta la Honda con Lecuona, mentreil rookie Aegerter è settimo su Yamaha. In top ten chiudono anche Danilo Petrucci con la Ducati e il padrone di casa Remy Gardner con la Yamaha, nonostante un long-lap penalty per aver provocato l'incidente con il compagno in superpole race. Stando così le cose, Bautista si ritrova già in fuga nella classifica iridata, seguito da Locatelli e dall'inedita coppia Rea-Rinaldi.

Risultati Gara-2 Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 33'40.779 22 2 Michael Ruben Rinaldi Ducati +6.191 22 3 Andrea Locatelli Yamaha +9.099 22 4 Axel Bassani Ducati +11.680 22 5 Philipp Oettl Ducati +12.020 22 6 Iker Lecuona Honda +13.701 22 7 Dominique Aegerter Yamaha +14.316 22 8 Jonathan Rea Kawasaki +14.753 22 9 Danilo Petrucci Ducati +18.745 22 10 Remy Gardner Yamaha +21.331 22 11 Xavi Vierge Honda +21.500 22 12 Michael Van der Mark BMW +29.790 22 13 Scott Redding BMW +34.265 22 14 Garrett Gerloff BMW +34.444 22 15 Loris Baz BMW +34.846 22 16 Lorenzo Baldassarri Yamaha +45.568 22 17 Hafizh Syahrin Honda +1'02.330 22 18 Oliver Konig Kawasaki +1'02.589 22 19 Eric Granado Honda +1'04.168 22 RIT Toprak Razgatlioglu Yamaha +6 giri 16 RIT Alex Lowes Kawasaki +6 giri 16 RIT Tom Sykes Kawasaki +18 giri 4

Risultati Superpole Race Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 15'14.958 10 2 Michael Ruben Rinaldi Ducati +2.462 10 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha +3.060 10 4 Alex Lowes Kawasaki +3.833 10 5 Andrea Locatelli Yamaha +3.893 10 6 Philipp Oettl Ducati +4.215 10 7 Jonathan Rea Kawasaki +4.952 10 8 Iker Lecuona Honda +7.140 10 9 Axel Bassani Ducati +11.295 10 10 Michael Van der Mark BMW +11.843 10 11 Danilo Petrucci Ducati +13.480 10 12 Xavi Vierge Honda +13.888 10 13 Loris Baz BMW +14.413 10 14 Scott Redding BMW +16.795 10 15 Garrett Gerloff BMW +17.891 10 16 Lorenzo Baldassarri Yamaha +26.122 10 17 Oliver Konig Kawasaki +32.457 10 18 Eric Granado Honda +32.739 10 19 Hafizh Syahrin Honda +32.949 10 20 Tom Sykes Kawasaki +3 giri 7 RIT Dominique Aegerter Yamaha +5 giri 5 RIT Remy Gardner Yamaha +5 giri 5

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/02/2023