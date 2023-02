Phillip Island 2023, chi ben comincia... Bautista mago della pioggia in gara-1

SUPER ALVARO Se il buongiorno si vede dal mattino... e non parliamo certo di meteo, vista la pioggia che è stata protagonista per tutto il sabato di Phillip Island, ma di prestazioni, e Alvaro Bautista e la Ducati vincono e convincono, portando a casa il successo in gara-1 nella prima uscita dell'anno. In Australia lo spagnolo scattava dalla seconda posizione alle spalle di Toprak Razgatlioglu con la Yamaha, e nelle prime parti di gara è rimasto tranquillo alle spalle di un arrembante Jonathan Rea, che dalla quarta piazza è balzato presto in testa, prendendo un buon margine sugli inseguitori. Nella seconda metà di gara, però, Bautista è tornato sotto e non ha lasciato scampo al nord irlandese, andando a vincere con oltre 3'' di margine. Terzo Razgatlioglu, staccato di 6''.

BENE GLI ITALIANI Ai piedi del podio chiudono Andrea Locatelli (Yamaha) e Axel Bassani (Ducati), migliore dei piloti indipendenti, mentre il rookie Danilo Petrucci con la Ducati del team Barni Racing è giunto settimo, alle spalle dell'iberico Iker Lecuona ma è stato penalizzato per un contatto all'ultimo giro con l'altra Honda, quella di Xavi Vierge, e per questo retrocesso alle sue spalle. Chiudono la top ten le BMW di Scott Redding e Garrett Gerloff, mentre non è una giornata da ricordare per tre piloti: Remy Gardner, padrone di casa che chiude 12° alle spalle di Phillip Oettl (Ducati); Dominique Aegerter, lo svizzero che scattava sorprendentemente dalla terza posizione, ma che si è sciolto finendo 13°; Michael Ruben Rinaldi, mai in partita e scivolato dal sesto posto in griglia al 14° finale, davanti al malese Syahrin. Caduti nel corso della gara Alex Lowes (Kawasaki), Tom Sykes (Kawasaki) e Michael Van der Mark (BMW).

Risultati Gara-1 Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 37'48.672 22 2 Jonathan Rea Kawasaki +3.471 22 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha +6.168 22 4 Andrea Locatelli Yamaha +16.789 22 5 Axel Bassani Ducati +20.918 22 6 Iker Lecuona Honda +27.015 22 7 Xavi Vierge Honda +30.625 22 8 Danilo Petrucci Ducati +31.000 22 9 Scott Redding BMW +37.447 22 10 Garrett Gerloff BMW +42.591 22 11 Philipp Oettl Ducati +44.142 22 12 Remy Gardner Yamaha +48.833 22 13 Dominique Aegerter Yamaha +51.617 22 14 Michael Ruben Rinaldi Ducati +55.010 22 15 Hafizh Syahrin Honda +1'15.223 22 16 Eric Granado Honda +1'17.459 22 17 Lorenzo Baldassarri Yamaha +1'20.226 22 18 Loris Baz BMW +1 giro 21 RIT Alex Lowes Kawasaki +8 giri 14 RIT Oliver Konig Kawasaki +11 giri 11 RIT Tom Sykes Kawasaki +12 giri 10 RIT Michael Van der Mark BMW +21 giri 1

Risultati Superpole Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:29.400 - 8 2 Alvaro Bautista Ducati 1:29.584 +0.184 9 3 Dominique Aegerter Yamaha 1:29.635 +0.235 8 4 Jonathan Rea Kawasaki 1:29.715 +0.315 8 5 Philipp Oettl Ducati 1:29.774 +0.374 8 6 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:29.775 +0.375 7 7 Remy Gardner Yamaha 1:29.841 +0.441 8 8 Alex Lowes Kawasaki 1:29.864 +0.464 7 9 Andrea Locatelli Yamaha 1:29.956 +0.556 8 10 Danilo Petrucci Ducati 1:30.075 +0.675 8 11 Iker Lecuona Honda 1:30.257 +0.857 8 12 Michael Van der Mark BMW 1:30.276 +0.876 8 13 Scott Redding BMW 1:30.388 +0.988 8 14 Axel Bassani Ducati 1:30.409 +1.009 8 15 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:30.470 +1.070 8 16 Garrett Gerloff BMW 1:30.473 +1.073 8 17 Xavi Vierge Honda 1:30.587 +1.187 8 18 Loris Baz BMW 1:30.604 +1.204 7 19 Tom Sykes Kawasaki 1:30.914 +1.514 7 20 Eric Granado Honda 1:31.779 +2.379 8 21 Hafizh Syahrin Honda 1:32.098 +2.698 8 22 Oliver Koenig Kawasaki 1:32.282 +2.882 8

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/02/2023