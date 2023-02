Brembo presenta l'impegno per il 36° anno nel Mondiale Superbike

36 anni consecutivi per Brembo a supporto della maggior parte dei team del mondiale World Superbike. Protagonista in Superbike sin dalla prima edizione del 1988, Brembo fornirà i propri impianti frenanti a 18 piloti su 24 presenti in griglia di partenza dal round di Philip Island. Grazie all’esperienza accumulata in 35 campionati del mondo Superbike nel corso dei quali le moto con freni Brembo hanno conquistato 31 campionati del mondo piloti, 35 campionati del mondo costruttori e trionfato in oltre 830 gare con i principali team protagonisti, l’azienda bergamasca conferma nuovamente il suo impegno e il suo progresso tecnologico nel campionato per derivate di serie più famoso al mondo.

Il ''titanic trio'' della Superbike: Alvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki)

IMPIANTO FRENANTE L'impianto frenante Brembo è composto dalla pinza monoblocco in alluminio interamente ricavata dal pieno, con attacco radiale a 4 pistoni di diametro 34 mm. Le pastiglie Z04 in materiale sinterizzato sono progettate per le nuove geometrie della pinza. Questa pinza, oltre a essere contraddistinta da un design estremo - la presenza di alette sul corpo esterno - presenta una progettazione innovativa: si tratta di una pinza amplificata con sistema anti-drag. La pinza è caratterizzata da un sistema che permette di amplificare la coppia frenante: questa particolarità, durante l’azione frenante, consente di generare una forza che si somma a quella creata dalla pressione idraulica del fluido freni sui pistoni. A parità di forza sulla leva del pilota quindi, la coppia frenante è amplificata.

SISTEMA ANTI-DRAG Il sistema anti-drag permette invece, grazie a un device a molla, di ridurre fortemente il fenomeno di coppia residua ed evitare il contatto tra pastiglie e disco in assenza di pressione nell’impianto: questo evita il formarsi di quella forza non desiderata che tende a rallentare involontariamente la moto.

DISCHI IN ACCIAIO per la stagione 2023 i tecnici Brembo prevedono che i team si orientino sull’uso di dischi in acciaio con due diversi diametri: 338,5 mm per i circuiti più severi e 336 mm per i restanti. In aggiunta, Brembo mette a disposizione dei team anche l’innovativo disco ventilato in acciaio: la caratteristica di questo disco è appunto la ventilazione che ha l’obiettivo di aumentare lo scambio termico e quindi migliorare il raffreddamento del disco stesso.

POMPE FRENO Oltre ai dischi, alle pinze e alle pastiglie in materiale sinterizzato, Brembo fornisce ai team anche le pompe freno. A tal proposito Brembo segnala la diffusione crescente della pompa pollice che permette di azionare il freno posteriore premendo una leva specifica sul lato sinistro del manubrio, aiutando il pilota a gestire l’erogazione della coppia motore all’uscita curva in accelerazione. Attualmente ne fanno uso oltre il 50% dei piloti del campionato del mondo Superbike.Confermato anche l’utilizzo da parte di alcuni piloti della pompa push & pull, caratterizzata da un doppio funzionamento: può essere azionata sia a pollice sia a indice, a seconda della preferenza del pilota. L’utilizzo di questa pompa mediante l’indice prevede che venga montata sulla leva con una rotazione di 180° rispetto all’uso a pollice: questo ne aumenta la modulabilità e la presa sulla leva in fase di decelerazione.

DISCHI MARCHESINI Il Gruppo Brembo sarà presente nel Campionato del Mondo Superbike anche con i cerchi in alluminio forgiato Marchesini, una soluzione adottata dal 50% dei piloti iscritti al campionato 2023. Specializzato nella produzione di sofisticati cerchi in magnesio e alluminio forgiato, questo marchio è uno dei più prestigiosi del Gruppo Brembo. I cerchi Marchesini assicurano alle moto un risparmio di peso, favorendo l’accelerazione e la maneggevolezza nei cambi di direzione. I piloti avranno quest’anno una doppia opzione di scelta nel Campionato Superbike: cerchi a 5 razze a Y o a 7 razze alleggeriti per l’anteriore e a 7 razze alleggeriti per il posteriore.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/02/2023