Team e piloti WorldSBK 2023: la lista completa

LINEUP 2023 La Superbike nel 2023 non cambia praticamente nulla nei team ufficiali, mentre è una vera e propria rivoluzione ciò che si vedrà in pista nei team satellite. Confermati dunque - ovviamente - il campione del mondo Alvaro Bautista e il suo scudiero Michael Ruben Rinaldi in Ducati, Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli in Yamaha, Jonathan Rea e Alex Lowes in Kawasaki, Iker Lecuona e Xavi Vierge in Honda e Scott Redding e Michael Van der Mark in BMW. La rivoluzione parte con la Yamaha, che schiererà i rookie Dominique Aegerter (campione Superbike e MotoE 2022) e Remy Gardner (campione Moto2 2021) nel team GYRT GRT, poi Bradley Ray (campione British Superbike) nel team Motoxracing e Lorenzo Baldassarri (vice-iridato Supersport) nel GMT94. Una sola novità in Ducati, che al netto del confermatissimo Axel Bassani (Motocorsa Racing), e di Philipp Oettl (GoEleven), si avvarrà dell'esperienza di Danilo Petrucci nel team Barni Spark Racing. Lato BMW arriva Garrett Gerloff a rinforzare il team Bonovo al fianco di Loris Baz, mentre Honda ingaggia il brasiliano Eric Granado come nuovo compagno del malese Hafizh Syahrin. Infine la Kawasaki, che riporta il veterano Tom Sykes in Superbike con il Puccetti Racing e conferma il ceco Oliver Koenig nel team Orelac Racing VerdNatura.

La sfida spaziale tra Rea (Kawasaki), Razgatlioglu (Yamaha) e Bautista (Ducati)

LA LINEUP UFFICIALE DEL MONDIALE SUPERBIKE 2023

Team Costruttore Moto No. Pilota Nazione ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 45 Scott Redding GBR 60 Michael van der Mark OLA Bonovo Action BMW BMW M1000RR 31 Garrett Gerloff USA 76 Loris Baz FRA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1 Álvaro Bautista SPA 21 Michael Ruben Rinaldi ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R 5 Philipp Öttl GER Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4 R 9 Danilo Petrucci* ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 47 Axel Bassani ITA Team HRC Honda CBR1000RR-R 7 Iker Lecuona SPA 97 Xavi Vierge SPA MIE Racing Honda CBR1000RR-R 35 Hafizh Syahrin MAS 51 Eric Granado* BRA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki Ninja ZX-10RR 22 Alex Lowes GBR 65 Jonathan Rea GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki Ninja ZX-10RR 66 Tom Sykes GBR Orelac Racing VerdNatura Kawasaki Ninja ZX-10RR 52 Oliver König CZE Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF-R1 54 Toprak Razgatlıoğlu TUR 55 Andrea Locatelli ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF-R1 77 Dominique Aegerter* SVI 87 Remy Gardner* AUS Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF-R1 28 Bradley Ray* GBR GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R1 34 Lorenzo Baldassarri* ITA

*Rookie