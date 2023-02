Test Phillip Island, day-2: Bautista comanda con la Ducati ma Razgatlioglu si nasconde

Due giorni di test sono andati in archivio velocemente, non fosse altro perché in Italia era notte quando Alvaro Bautista e compagnia rombante sono scesi in pista per le ultime ore di rodaggio prima del via del mondiale di questo weekend. Sull'iconnica pista di Phillip Island, dopo altre otto ore di attività, lo spagnolo è stato il più veloce di tutti, fermando i cronometri sul tempo di 1:30.272, quattro decimi meglio di quanto fatto ieri da Toprak Razgatlioglu, oggi solamente sesto con la sua Yamaha. Ma il primo a invitare alla calma è proprio lo stesso Bautista, che a fine giornata ha spiegato come fosse evidente che il turco non abbia cercato la prestazione cronometrica. E un altro indizio in tal senso è stata la prestazione del compagno, Andrea Locatelli, titolare del secondo tempo ad appena 72 millesimi dall'iberico. Terzo Michael Ruben Rinaldi con l'altra Ducati ufficiale del team Aruba.it, a 2 decimi abbondanti.

SORPRESA AEGERTER Scorrendo la classifica, alle spalle di Jonathan Rea - che è staccato di 444 millesimi e che proprio ieri ha ricevuto la brutta notizia dalla FIM di non poter disporre dei 500 giri/min del motore in più rispetto allo scorso anno che i tecnici Kawasaki avevano programmato di estrarre dalla ZX-10 RR (Senza questo extra-boost in rettilineo il nord irlandese dovrà remare anche quest'anno) - figura il sorprendente Dominique Aegerter, lo svizzero della Yamaha che viaggia con in tasca due titoli mondiali conquistati lo scorso anno, quello Supersport e quello della MotoE.

MIGLIORA PETRUCCI Sesto, come detto, Razgatlioglu, che precede la Ducati del tedesco Phillip Oettl e la Honda di Iker Lecuona, chiudono la top ten la Yamaha del padrone di casa Remy Gardner e la Ducati di Axel Bassani, miglior rider indipendente del 2022. 11° Danilo Petrucci, che sta pian piano estraendo sempre più prestazione dalla Panigale V4 R in versione mondiale, davanti a un tris di BMW (quelle di Van der Mark, Gerloff e Redding) e alla Kawasaki di Alex Lowes. Da segnalare anche la brutta caduta di Xavi Vierge al mattino, che ha disintegrato la sua Honda, accontentandosi del 17° posto finale.

SUPERBIKE TEST PHILLIP ISLAND 2023, CLASSIFICA DAY-2

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 1'30.272 127 2 Andrea Locatelli Yamaha 1'30.344 +0.072 113 3 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'30.501 +0.229 113 4 Jonathan Rea Kawasaki 1'30.716 +0.444 97 5 Dominique Aegerter Yamaha 1'30.739 +0.467 113 6 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1'30.757 +0.485 100 7 Philipp Oettl Ducati 1'30.838 +0.566 99 8 Iker Lecuona Honda 1'30.930 +0.658 109 9 Remy Gardner Yamaha 1'31.073 +0.801 115 10 Axel Bassani Ducati 1'31.323 +1.051 85 11 Danilo Petrucci Ducati 1'31.351 +1.079 96 12 Michael Van der Mark BMW 1'31.375 +1.103 96 13 Garrett Gerloff BMW 1'31.390 +1.118 88 14 Scott Redding BMW 1'31.485 +1.213 98 15 Alex Lowes Kawasaki 1'31.549 +1.277 102 16 Loris Baz BMW 1'31.612 +1.340 94 17 Xavi Vierge Honda 1'31.943 +1.671 87 18 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1'31.990 +1.718 93 19 Tom Sykes Kawasaki 1'32.075 +1.803 74 20 Oliver Konig Kawasaki 1'32.829 +2.557 59 21 Hafizh Syahrin Honda 1'33.029 +2.757 87 22 Eric Granado Honda 1'33.626 +3.354 84

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/02/2023