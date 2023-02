Test Phillip Island, day-1: Yamaha protagonista, Razgatlioglu il più rapido

Miglior tempo per il turco dopo una caduta in mattinata, quando a svettare era stato il compagno di squadra Locatelli

Nella notte italiana è iniziata la due giorni di test della Superbike sul circuito australiano di Phillip Island, lo stesso che nel weekend ospiterà il round d'apertura della stagione 2023. In grande evidenza il team Pata Yamaha che ha fatto segnare con i suoi due piloti i migliori tempi sia al mattino sia al pomeriggio. Non sono mancati i colpi di scena, con i tre principali candidati alla lotta per titolo tutti protagonisti di una caduta, per fortuna senza conseguenze fisiche.

TOPRAK AL COMANDO Il più veloce in assoluto è stato Toprak Razgatlioglu, che nel pomeriggio ha fatto segnare il tempo di 1:30.674 staccando di un decimo la coppia Ducati formata da Michael Ruben Rinaldi e Alvaro Bautista. Quarto tempo a 2 decimi di distacco per Jonathan Rea su Kawasaki, mentre in quinta posizione troviamo l'altra Pata Yamaha di Andrea Locatelli. L'italiano era stato protagonista al mattino, quando aveva chiuso al comando con il tempo di 1:31.008, mentre al pomeriggio è stato l'unico tra i piloti di vertice a non migliorarsi, seppur per una manciata di centesimi. Sesta prestazione per il migliore dei piloti indipendenti, il tedesco Philipp Oettl sulla Ducati del team GoEleven. Scorrendo la classifica, Danilo Petrucci si è fermato in dodicesima posizione, alle spalle dell'altro debuttante Iker Lecuona.

CADUTE PER TUTTI Come detto in apertura, nel corso della giornata non sono mancati gli inconvenienti per i piloti di vertice. Razgatlioglu è stato il primo a cadere in curva 10 nel corso del mattino, mentre al pomeriggio sia Bautista sia Rea sono finiti a terra in curva 4 a pochi istanti di distanza l'uno dall'altro. Lo spagnolo della Ducati è stato comunque lo stakanovista di giornata, completando ben 88 giri. Domani seconda e ultima giornata di test per i 22 protagonisti del WSBK 2023.

SUPERBIKE TEST PHILLIP ISLAND 2023, CLASSIFICA DAY-1

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:30.674 65 2 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:30.773 71 3 Alvaro Bautista Ducati 1:30.808 88 4 Jonathan Rea Kawasaki 1:30.889 52 5 Andrea Locatelli Yamaha 1:31.008 75 6 Philipp Oettl Ducati 1:31.595 65 7 Remy Gardner Yamaha 1:31.600 73 8 Garrett Gerloff BMW 1:31.671 62 9 Dominique Aegerter Yamaha 1:31.728 71 10 Michael Van der Mark BMW 1:31.832 63 11 Iker Lecuona Honda 1:31.904 71 12 Danilo Petrucci Ducati 1:32.047 64

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/02/2023