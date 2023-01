Test Superbike: Rinaldi precede Rea nel day-1 di Portimao

Se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe essere un'alta annata ricca di soddisfazioni per la Ducati. Dopo l'ottima prestazione ai test di Jerez de la Frontera, nei quali la ricerca del tempo non era stata la priorità dei piloti di Borgo Panigale, Michael Ruben Rinaldi ha messo dietro tutti nella prima giornata dei test di Portimao, chiudendo il pomeriggio con il tempo di 1'39''639, dopo aver chiuso secondo al mattino dietro al compagno Bautista. Una prestazione resa ancor più preziosa dal fatto che sarebbero bastati altri 29 millesimi per migliorare il record della pista di Jonathan Rea, che oggi con la Kawasaki si è fermato in seconda piazza a 61 millesimi dall'italiano.

I BIG CI SONO Terzo tempo per Alvaro Bautista, il campione del mondo in carica che ha incassato appena 68 millesimi dal compagno, mentre la quarta posizione è stata appannaggio dell'alfiere della Yamaha, Toprak Razgatlioglu, comunque non troppo lontano dalla vetta, a 212 millesimi. Nella top ten hanno chiuso anche Andrea Locatelli (Yamaha), Xavi Vierge (Honda), Alex Lowes (Kawasaki), Iker Lecuona (Honda), Remy Gardner (Yamaha) e Garrett Gerloff (BMW) mentre fuori dai dieci ci sono le BMW di Baz (11°) e Redding (12°). Non impressionano i due italiani della Ducati Danilo Petrucci, 15°, e Axel Bassani, 18°, oggi al debutto stagionale, mentre 20° ha chiuso Lorenzo Baldassarri (Yamaha). In pista oggi c'erano anche il pilota MotoGP Miguel Oliveira in sella a un'Aprilia RSV stradale, il portoghese ha chiuso a circa 4'' da Rinaldi.

Superbike, Test Invernali Portimao 2023 - Day 1

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:39.639 - 89 2 Jonathan Rea Kawasaki 1:39.700 +0.061 65 3 Alvaro Bautista Ducati 1:39.707 +0.068 74 4 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:39.851 +0.212 62 5 Andrea Locatelli Yamaha 1:39.987 +0.348 85 6 Xavi Vierge Honda 1:40.053 +0.414 37 7 Alex Lowes Kawasaki 1:40.264 +0.625 75 8 Iker Lecuona Honda 1:40.581 +0.942 70 9 Remy Gardner Yamaha 1:40.667 +1.028 86 10 Garrett Gerloff BMW 1:40.698 +1.059 74 11 Loris Baz BMW 1:40.737 +1.098 56 12 Scott Redding BMW 1:40.749 +1.110 63 13 Philipp Oettl Ducati 1:40.846 +1.207 79 14 Michael Van der Mark BMW 1:40.875 +1.236 59 15 Danilo Petrucci Ducati 1:41.321 +1.682 65 16 Dominique Aegerter Yamaha 1:41.432 +1.793 88 17 Tom Sykes Kawasaki 1:41.578 +1.939 53 18 Axel Bassani Ducati 1:41.982 +2.343 54 19 Bradley Ray Yamaha 1:42.400 +2.761 43 20 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:42.450 +2.811 68 21 Florian Marino Kawasaki 1:42.624 +2.985 45 22 Eric Granado Honda 1:43.950 +4.311 45 23 Hafizh Syahrin Honda 1:44.242 +4.603 35

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/01/2023