Test Superbike a Jerez: Razgatlioglu precede Rea e Bautista

Si è chiusa a Jerez de la Frontera la due giorni di test invernali della Superbike, e la cronotabella finale sembra suggerire che si vada verso un'altra stagione di lotta a tre per l'iride, con i tre campioni del mondo Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea a spartirsi i migliori tempi, come hanno fatto per tutta la stagione scorsa. Eppure qualche novità c'è stata, e a sparigliare le carte quest'anno potrebbero arrivare due rookie un po' attempati, lo svizzero Dominique Aegerter e il mai domo Danilo Petrucci - che paga però una ventina di kg di peso al collega di moto Bautista. Il Petrux conosce bene la Panigale V4 R, e pur avendo guidato la versione meno aggiornata, ha ben figurato finendo nella top ten sia nel day 1 che nel day 2. Molto bene ha fatto anche il campione in carica di Supersport e MotoE, lo svizzero Aegerter che in sella alla Yamaha è stato nono mercoledì e sesto venerdì. Partiamo da loro perché si sono fatti subito vedere nei quartieri alti della classifica, e con un po' di rodaggio hanno i margini di crescita maggiori del resto della griglia.

BIG, ATTENTI! Per quanto riguarda i big, invece, mercoledì il più veloce di tutti è stato Toprak Razgatlioglu, che con la sua Yamaha ha chiuso in 1'38.597 come miglior tempo dopo 60 giri, staccando di circa 2 decimi e mezzo il campione in carica Alvaro Bautista su Ducati, e di oltre 6 decimi il compagno di squadra di quest'ultimo, Michael Ruben Rinaldi. Jonathan Rea, che al mattino non è sceso in pista, al pomeriggio si è subito piazzato in quarta posizione, davanti al compagno Alex Lowes e a Petrucci, staccato 1''2 dal turco capofila. Nella seconda giornata, quella di giovedì, un po' tutti hanno migliorato i crono del giorno precedente, ma in testa a tutti è finito sempre ''Razga'', con il crono di 1'38.269, nonostante una brutta caduta nella mattinata che aveva messo in apprensione tutto il paddock prima di risolversi senza conseguenze. Alle sue spalle Jonathan Rea non è certo andato piano, chiudendo a meno di un decimo con la sua Kawasaki, mentre Bautista è sceso di un gradino ma ha anche rosicchiato centesimi al turco, chiudendo a 180 millesimi. Alle spalle dei tre big ancora un ottimo Rinaldi, quarto, poi Lowes, quinto e il già citato Aegerter. Da segnalare anche il 10° tempo di un altro rookie, ieri 14°: Remy Gardner, che in sella alla Yamaha si è trovato subito bene e non vede l'ora di riscattare un'annata complicata in MotoGP dopo il titolo della Moto2 nel 2021. Chiudiamo con i piazzamenti degli altri italiani: Andrea Locatelli è stato 12° e 7°, Lorenzo Baldassarri 14° e 19° mentre non ha partecipato ai test Axel Bassani che farà il suo esordio a Portimao nella prossima tornata di test prevista per il 31 gennaio e 1 febbraio.

Superbike, Test Invernali Jerez 2023 - Day 1

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:38.597 - 67 2 Alvaro Bautista Ducati 1:38.851 +0.255 88 3 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:39.240 +0.643 72 4 Jonathan Rea Kawasaki 1:39.302 +0.705 42 5 Alex Lowes Kawasaki 1:39.684 +1.087 37 6 Danilo Petrucci Ducati 1:39.790 +1.193 53 7 Xavi Vierge Honda 1:39.879 +1.282 88 8 Iker Lecuona Honda 1:39.883 +1.286 68 9 Dominique Aegerter Yamaha 1:39.934 +1.337 89 10 Scott Redding BMW 1:39.998 +1.401 67 11 Garrett Gerloff BMW 1:40.065 +1.469 54 12 Andrea Locatelli Yamaha 1:40.227 +1.630 79 13 Philipp Oettl Ducati 1:40.234 +1.637 67 14 Remy Gardner Yamaha 1:40.551 +1.954 85 15 Michael Van der Mark BMW 1:40.769 +2.173 65 16 Tom Sykes Kawasaki 1:40.882 +2.285 39 17 Loris Baz BMW 1:41.040 +2.443 60 18 Oliver Koenig Kawasaki 1:41.630 +3.034 68 19 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:41.726 +3.129 67 20 Florian Marino Kawasaki 1:43.214 +4.618 11

Superbike, Test Invernali Jerez 2023 - Day 2

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:38.269 - 61 2 Jonathan Rea Kawasaki 1:38.352 +0.083 56 3 Alvaro Bautista Ducati 1:38.449 +0.180 86 4 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:38.646 +0.377 67 5 Alex Lowes Kawasaki 1:39.175 +0.906 79 6 Dominique Aegerter Yamaha 1:39.193 +0.924 71 7 Andrea Locatelli Yamaha 1:39.280 +1.011 69 8 Danilo Petrucci Ducati 1:39.311 +1.042 54 9 Iker Lecuona Honda 1:39.337 +1.068 68 10 Remy Gardner Yamaha 1:39.464 +1.195 76 11 Loris Baz BMW 1:39.517 +1.248 61 12 Scott Redding BMW 1:39.710 +1.441 71 13 Xavi Vierge Honda 1:39.860 +1.591 79 14 Philipp Oettl Ducati 1:40.023 +1.754 77 15 Garrett Gerloff BMW 1:40.101 +1.832 52 16 Michael Van der Mark BMW 1:40.221 +1.952 77 17 Tom Sykes Kawasaki 1:40.750 +2.481 36 18 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:40.975 +2.706 65 19 Florian Marino Kawasaki 1:41.553 +3.284 52 20 Oliver Koenig Kawasaki 1:41.595 +3.326 63

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/01/2023