Test Superbike, in quattro sotto al record di Portimao nel day-2! Comanda Bautista

Di nuovo la Ducati davanti a tutti nel secondo e ultimo giorno dei test Superbike di Portimao, ma stavolta è quella di Alvaro Bautista. Il campione del mondo in carica ha chiuso la giornata con il tempo di 1'39:035, che è anche il nuovo record della pista di Portimao, ad appena 3 decimi dal crono realizzato con la Ducati MotoGP da Francesco Bagnaia nel 2021, quel 1'38''725 che ancora rappresenta il record della pista dell'Algarve, e pratiacmente sei decimi in meno della superpole di Rea dello scorso anno, ottenuta in 1.39:610. Vero è che le condizioni meteorologiche erano oggi più favorevoli, ma per dare un altro parametro di quanto siano cresciute le Superbike rispetto alla passata stagione, sono addirittura quattro i piloti che sono andati sotto al vecchio primato di categoria (il tempo di Rea poc'anzi citato). E infatti, alle spalle di Bautista, ci sono proprio Rea a 9 millesimi con la Kawasaki, Michael Ruben Rinaldi a 109 millesimi con la Ducati, e Toprak Razgatlioglu, un po' più staccato, a 406 millesimi con la sua Yamaha.

BRAVO GARDNER Alle spalle dei tre big più un aspirante tale, quel Rinaldi che già ieri aveva siglato il miglior crono di giornata, si è piazzato l'ottimo Andrea Locatelli, distante poco meno di tre decimi dal compagno di Yamaha, mentre sesto è stato Iker Lecuona con la Honda. Molto bravo anche Remy Gardner, l'australiano campione della Moto2 2021 che ha raccolto il settimo tempo, a 1''1 da Bautista. Chiudono la top ten Xavi Vierge (Honda), Tom Sykes (Kawasaki) e Alex Lowes (Kawasaki). Difficoltà per Danilo Petrucci, che deve ancora prendere le misure alla nuova Panigale V4R ed è alla fine titolare del 20° tempo di giornata. Non molto meglio Axel Bassani, al secondo giorno in pista quest'anno, 19°, con il rookie Lorenzo Baldassarri 17° con la Yamaha. In pista c'erano anche i piloti MotoGP Miguel Oliveira (Aprilia) e Jorge Martin (Ducati), che giravano con moto stradali per tenersi in allenamento

Superbike, Test Invernali Portimao 2023 - Day 2

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 1:39.035 - 65 2 Jonathan Rea Kawasaki 1:39.044 +0.009 73 3 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:39.144 +0.109 75 4 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:39.441 +0.406 59 5 Andrea Locatelli Yamaha 1:39.705 +0.670 88 6 Iker Lecuona Honda 1:39.803 +0.768 70 7 Remy Gardner Yamaha 1:40.202 +1.167 90 8 Xavi Vierge Honda 1:40.237 +1.202 91 9 Tom Sykes Kawasaki 1:40.586 +1.551 43 10 Alex Lowes Kawasaki 1:40.599 +1.564 79 11 Loris Baz BMW 1:40.652 +1.617 65 12 Michael Van der Mark BMW 1:40.711 +1.676 74 13 Philipp Oettl Ducati 1:40.789 +1.754 70 14 Garrett Gerloff BMW 1:40.823 +1.788 62 15 Dominique Aegerter Yamaha 1:40.844 +1.809 83 16 Scott Redding BMW 1:41.002 +1.967 38 17 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:41.218 +2.183 69 18 Bradley Ray Yamaha 1:41.293 +2.258 43 19 Axel Bassani Ducati 1:41.394 +2.359 64 20 Danilo Petrucci Ducati 1:41.439 +2.404 69 21 Florian Marino Kawasaki 1:42.716 +3.681 17 22 Eric Granado Honda 1:43.250 +4.215 32 23 Hafizh Syahrin Honda 1:43.625 +4.590 30

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/02/2023