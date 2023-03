Mandalika 2023, Bautista cade e si rialza! 1-1 con Razgatlioglu nella domenica di Superbike

DOMENICA EMOZIONANTE Una giornata ricca di colpi di scena va in archivio con la quinta vittoria di Alvaro Bautista su sei gare dall'inizio di questo mondiale 2023 della Superbike a Mandalika, seconda tappa stagionale, e con la doppietta della Yamaha con Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli in una superpole race a dir poco scoppiettante. Andando per ordine, nella gara breve del mattino, una bandiera rossa è uscita al secondo giro dopo che in pista erano caduti in curva 2 prima Alex Lowes (Kawasaki), Loris Baz (BMW) e Danilo Petrucci (Ducati), poi, al giro successivo, anche Jonathan Rea (Kawasaki). Alla ripartenza un super Razgatlioglu si è portato subito davanti dopo un breve duello con Bautista, il quale sembrava volersi accontentare della seconda piazza quando, verso metà gara, è stato attaccato da Rea. I due sono andati larghi con il britannico che è riuscito a non cadere mentre lo spagnolo si è steso per terra. Ne hanno approfittato Andrea Locatelli e Alex Lowes per salire sul podio davanti proprio a Rea, Bassani, Vierge, Rinaldi, Van der Mark e Redding, con Petrucci a chiudere la top ten.

CINQUINA BAUTISTA Il riscatto del pilota spagnolo, come anticipato, arriva nella gara pomeridiana, che parte anch'essa con una bandiera rossa causata al sesto giro da un contatto tra Van der Mark e Oettl, con le moto dei due rimaste in pista. Fino a quel momento in testa alla gara si erano alternati diversi piloti: Razgatlioglu, Bassani, Lowes e Rinaldi, tra errori e sorpassi. Alla ripartenza Rinaldi riesce a tenere dietro Razgatlioglu e a prendere la testa della gara, mantenendola fino agli ultimi giri. A tornare sotto è il suo compagno Bautista, che dopo aver passato Vierge e Razgatlioglu, si era messo in caccia della prima posizione. A tre giri dalla fine arriva il sorpasso decisivo, poi un errore di Rinaldi che finisce largo costa il podio al centauro italiano, che apre la porta a Razgatlioglu e Vierge. La doppietta sfuma e il protagonista di gara-2 finirà quarto, davanti a Locatelli, Petrucci (migliore degli indipendenti), Gardner, Bassani, Lecuona e Redding. Dopo questa giornata, in classifica generale Alvaro Bautista mantiene la vetta con un buon margine sui due yamahisti Razgatlioglu e Locatelli. E Rea? Il britannico cade a cinque giri dalla fine di gara-2 e finisce in infermieria, un inizio di stagione da dimenticare per il cannibale che è solo sesto in graduatoria, alle spalle di un terzetto di italiani.

VEDI ANCHE

Risultati Superpole Race Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 12'26.052 8 2 Andrea Locatelli Yamaha +1.110 8 3 Alex Lowes Kawasaki +1.372 8 4 Jonathan Rea Kawasaki +3.073 8 5 Axel Bassani Ducati +3.234 8 6 Xavi Vierge Honda +4.251 8 7 Michael Ruben Rinaldi Ducati +4.617 8 8 Michael Van der Mark BMW +4.792 8 9 Scott Redding BMW +5.797 8 10 Danilo Petrucci Ducati +8.347 8 11 Dominique Aegerter Yamaha +8.400 8 12 Garrett Gerloff BMW +8.442 8 13 Philipp Oettl Ducati +10.592 8 14 Remy Gardner Yamaha +13.534 8 15 Lorenzo Baldassarri Yamaha +16.839 8 16 Iker Lecuona Honda +17.365 8 17 Hafizh Syahrin Honda +18.881 8 18 Oliver Konig Kawasaki +33.614 8 19 Eric Granado Honda +42.022 8 20 Tom Sykes Kawasaki 3 giri 5 21 Alvaro Bautista Ducati 5 giri 3 22 Loris Baz BMW 6 giri 2

Risultati Gara-2 Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 21'43.781 14 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha +1.218 14 3 Xavi Vierge Honda +3.050 14 4 Michael Ruben Rinaldi Ducati +4.068 14 5 Andrea Locatelli Yamaha +4.848 14 6 Danilo Petrucci Ducati +5.838 14 7 Remy Gardner Yamaha +6.339 14 8 Axel Bassani Ducati +6.796 14 9 Iker Lecuona Honda +9.095 14 10 Scott Redding BMW +9.659 14 11 Garrett Gerloff BMW +9.832 14 12 Dominique Aegerter Yamaha +11.264 14 13 Alex Lowes Kawasaki +15.167 14 14 Lorenzo Baldassarri Yamaha +15.663 14 15 Hafizh Syahrin Honda +37.461 14 RIT Jonathan Rea Kawasaki 6 giri 8 RIT Michael Van der Mark BMW 8 giri 6 RIT Philipp Oettl Ducati 8 giri 6 RIT Oliver Konig Kawasaki 14 giri 0 NC Tom Sykes Kawasaki 10 giri 4 NP Loris Baz BMW - -

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/03/2023