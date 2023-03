Mandalika 2023, Ducati protagonista del venerdì: brillano Rinaldi e Bautista nonostante le cadute

MICHAEL IN PALLA Comincia molto bene per i colori italiani il fine settimana di Mandalika, seconda tappa del mondiale Superbike. Michael Ruben Rinaldi sulla Ducati ufficiale del team Aruba.it, termina in prima posizione sia la prima sessione di prove libere, sia la seconda, migliorando di quasi 2''2 il suo tempo al pomeriggio rispetto al mattino, a riprova di un netto miglioramento della gommatura della pista indonesiana. Pista insidiosa, in effetti, che diventa scenario di diverse cadute, tra cui proprio quella di Rinaldi nel corso della prima sessione, fortunatamente senza conseguenze. Alle sue spalle al mattino si era piazzato Toprak Razgatlioglu, staccato di mezzo decimo, mentre al pomeriggio, il suo compagno e campione del mondo Alvaro Bautista lo tallona a 3 centesimi di distanza dal 1:32.468 siglato dall'italiano, invertendo la sua posizione con il turco della Yamaha rispetto al mattino. Quarto, in entrambe le sessioni, Jonathan Rea, staccato però di 7 decimi al pomeriggio, rispetto al decimo e mezzo di Razgatlioglu.

TANTE CADUTE Da segnalare, oltre alla caduta di Rinaldi, anche quella di Bautista nelle FP2. Lo spagnolo ha toccato la leva del cambio, si è inserita la prima ed è caduto, anche lui, però, senza conseguenze importanti. Altre incidenti da segnalare quelli di Iker Lecuona - che non ha un tempo nelle FP1 ed è caduto anche nelle FP2 - Loris Baz e Lorenzo Baldassarri. I migliori tempi di giornata sono venuti fuori tutti dalle prove libere del pomeriggio, e dunque alle spalle dei due ducatisti e dei campioni del mondo c'è Michael Van der Mark, con il quinto tempo di giornata in sella alla BMW, davanti a Remy Gardner (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha), Axel Bassani (Ducati) e Scott Redding (BMW). In difficoltà le Honda con l'11° tempo di Xavi Vierge, davanti alla Yamaha di Dominique Aegerter, e il 17° di Lecuona. Danilo Petrucci è 15°, ma non conosce la pista e deve prendere confidenza, e nelle interviste post gara ha affermato di essere più vicino di quanto si pensi alla top 10.

Risultati Prove Libere 1 Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:34.613 - 9 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:34.669 +0.056 14 3 Alvaro Bautista Ducati 1:34.783 +0.170 16 4 Jonathan Rea Kawasaki 1:34.801 +0.188 6 5 Xavi Vierge Honda 1:34.838 +0.225 16 6 Remy Gardner Yamaha 1:35.192 +0.579 12 7 Andrea Locatelli Yamaha 1:35.320 +0.707 14 8 Alex Lowes Kawasaki 1:35.533 +0.920 9 9 Philipp Oettl Ducati 1:35.571 +0.958 13 10 Michael Van der Mark BMW 1:36.142 +1.529 5 11 Scott Redding BMW 1:36.215 +1.602 6 12 Garrett Gerloff BMW 1:36.274 +1.661 15 13 Axel Bassani Ducati 1:36.504 +1.891 11 14 Dominique Aegerter Yamaha 1:36.511 +1.898 14 15 Loris Baz BMW 1:36.884 +2.271 12 16 Danilo Petrucci Ducati 1:36.930 +2.317 17 17 Hafizh Syahrin Honda 1:37.087 +2.474 13 18 Tom Sykes Kawasaki 1:37.726 +3.113 9 19 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:38.001 +3.388 6 20 Oliver Koenig Kawasaki 1:38.608 +3.995 13 21 Eric Granado Honda 1:39.518 +4.905 18 22 Iker Lecuona Honda - - 0

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:32.468 - 17 2 Alvaro Bautista Ducati 1:32.497 +0.029 19 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:32.625 +0.128 21 4 Jonathan Rea Kawasaki 1:33.203 +0.735 17 5 Michael Van der Mark BMW 1:33.213 +0.745 19 6 Remy Gardner Yamaha 1:33.374 +0.906 18 7 Alex Lowes Kawasaki 1:33.460 +0.992 21 8 Andrea Locatelli Yamaha 1:33.545 +1.077 22 9 Axel Bassani Ducati 1:33.711 +1.243 17 10 Scott Redding BMW 1:33.745 +1.277 20 11 Xavi Vierge Honda 1:33.793 +1.325 21 12 Dominique Aegerter Yamaha 1:33.837 +1.369 20 13 Loris Baz BMW 1:33.843 +1.375 17 14 Garrett Gerloff BMW 1:34.119 +1.651 13 15 Danilo Petrucci Ducati 1:34.124 +1.656 17 16 Philipp Oettl Ducati 1:34.360 +1.892 19 17 Iker Lecuona Honda 1:34.452 +1.984 16 18 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:35.201 +2.733 18 19 Hafizh Syahrin Honda 1:36.031 +3.563 16 20 Tom Sykes Kawasaki 1:36.140 +3.672 8 21 Oliver Koenig Kawasaki 1:36.308 +3.840 13 22 Eric Granado Honda 1:36.373 +3.905 18

