Loris Baz, che sfortuna! Si rompe la gamba senza cadere dalla moto - VIDEO

ASSURDA SFORTUNA ''La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo'', recita un adagio dei tempi moderni, e tra i più emblematici esempi di tale detto possiamo riportare quanto accaduto a Loris Baz, pilota del team BMW Bonovo Action. Nel corso della Superpole Race andata in scena nella notte a Mandalika, secondo round del mondiale Superbike, il francese è stato protagonista di un incidente pressoché inedito nella storia del motociclismo: si è rotto una gamba senza cadere di sella! Come? Mentre aveva la gamba destra fuori dalla carena per preparare la staccata, Alex Lowes con la Kawasaki si è infilato al suo interno prendendola in pieno e costringendola a un movimento innaturale. Baz è riuscito a tornare ai box con la gamba ciondolante ed è subito stato portato al centro medico dove gli è stata riscontrata la frattura. Augiriamo a Loris di rimettersi presto e che la sorte gli restituisca presto questa sfortuna. Di seguito le sorprendenti immagini dell'accaduto, nel tweet della Superbike riportato dallo stesso protagonista con la dicitura: ''Rompersi una gamba senza cadere, la m**da accade! Tornerò presto''.

Breaking a leg without falling… shit happens! I’ll be back soon! https://t.co/c6PIDqe2J4 — Loris baz (@lorisbaz) March 5, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/03/2023