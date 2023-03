Mandalika 2023, Ducati nel bene e nel male: Bautista domina gara-1, Rinaldi cade

POKER BAUTISTA La Ducati è protagonista assoluta nel sabato di Superbike a Mandalika, seconda tappa del mondiale. Michael Ruben Rinaldi, che partiva dalla quarta casella in griglia, sbaglia la staccata del primo giro, cade e rischia di portarsi appresso anche Axel Bassani. Il suo compagno di team Alvaro Bautista ringrazia e dopo aver passato le due Yamaha di Andrea Locatelli (subito al via) e Toprak Razgatlioglu (al quinto giro), vola indisturbato verso il quarto successo su quattro gare quest'anno, un dominio assoluto che gli vale un primo abbozzo di fuga nella classifica iridata innanzi proprio ai due piloti di Iwata, che salgono con lui sul podio. Ottima gara anche per Bassani e per Danilo Petrucci: il primo, dopo aver assaporato il podio e lottato con Razgatlioglu, giunge quarto alle spalle anche del connazionale Locatelli, bravo a risalire dopo una brutta partenza, mentre il secondo - che mai aveva visto la pista di Mandalika in carriera - è scattato dall'ottava piazza, lottando e giungendo infine in quinta posizione, il suo miglior risultato di queste prime quattro gare.

REA DISPERSO Crisi nera, invece, per Jonathan Rea. Il sei volte iridato della Kawasaki fatica tantissimo e dopo essersi affacciato nella top 5, scivola irrimediabilmente fino alla nona posizione finale, preceduto anche da un ottimo Michael Van der Mark, sempre più recuperato dall'infortunio che lo mise kappaò lo scorso anno, dal buon Xavi Vierge con la Honda e dal rookie Dominique Aegerter con la Yamaha. Dietro di lui, chiude la top ten il compagno Alex Lowes, mentre finiscono a punti anche Baz (BMW), Lecuona (Honda), Oettl (Ducati), Gerloff (BMW) e Baldassarri (Yamaha). Out Redding. Nella superpole del mattino il miglior tempo era andato a Toprak Razgatlioglu che si era preso la prima fila davanti a Locatelli e Bautista; seconda fila per Bautista, Rinaldi e Rea, terza per Baz, Bassani e Petrucci. Non aveva partecipato alle qualifiche Remy Gardner (Yamaha), messo fuori gioco da una brutta gastroenterite.

Risultati Gara-1 Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 32'44.093 21 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha +4.809 21 3 Andrea Locatelli Yamaha +6.586 21 4 Axel Bassani Ducati +8.871 21 5 Danilo Petrucci Ducati +11.667 21 6 Michael Van der Mark BMW +12.685 21 7 Xavi Vierge Honda +13.610 21 8 Dominique Aegerter Yamaha +13.961 21 9 Jonathan Rea Kawasaki +14.454 21 10 Alex Lowes Kawasaki +14.590 21 11 Loris Baz BMW +16.431 21 12 Iker Lecuona Honda +16.793 21 13 Philipp Oettl Ducati +26.167 21 14 Garrett Gerloff BMW +30.580 21 15 Lorenzo Baldassarri Yamaha +35.520 21 16 Hafizh Syahrin Honda +1'02.195 21 17 Oliver Konig Kawasaki +1'09.875 21 18 Tom Sykes Kawasaki 4 giri 17 RIT Scott Redding BMW 9 giri 12 RIT Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 giri 0 NP Remy Gardner Yamaha - -

Risultati Superpole Superbike Round Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:32.037 - 6 2 Andrea Locatelli Yamaha 1:32.106 +0.069 6 3 Alvaro Bautista Ducati 1:32.202 +0.165 7 4 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:32.542 +0.505 5 5 Jonathan Rea Kawasaki 1:32.550 +0.513 6 6 Loris Baz BMW 1:32.638 +0.601 6 7 Axel Bassani Ducati 1:32.638 +0.601 6 8 Danilo Petrucci Ducati 1:32.709 +0.672 7 9 Alex Lowes Kawasaki 1:32.797 +0.760 7 10 Michael Van der Mark BMW 1:33.002 +0.965 6 11 Scott Redding BMW 1:33.005 +0.968 7 12 Dominique Aegerter Yamaha 1:33.035 +0.998 6 13 Xavi Vierge Honda 1:33.094 +1.057 7 14 Garrett Gerloff BMW 1:33.094 +1.057 8 15 Philipp Oettl Ducati 1:33.387 +1.350 7 16 Iker Lecuona Honda 1:33.943 +1.906 6 17 Tom Sykes Kawasaki 1:34.197 +2.160 6 18 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:34.308 +2.271 6 19 Hafizh Syahrin Honda 1:34.678 +2.641 7 20 Eric Granado Honda 1:34.940 +2.903 6 21 Oliver Koenig Kawasaki 1:35.544 +3.507 7 NQ Remy Gardner Yamaha - - 0

Risultati Prove Libere 3 Superbike Round Phillip Island

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/03/2023