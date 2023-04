Petrucci, Assen e quel record nel mirino

La Superbike approda ad Assen, nella cattedrale delle due ruote, anche nota come Università del motociclismo - titolo che si contende con il più giovane Mugello - ed è proprio su queste due piste che uno dei protagonisti di questo weekend ha fatto vedere le cose migliori. Parliamo di Danilo Petrucci, che quando correva in MotoGP ha vinto due gare, una delle quali al Mugello battendo nel giro finale nientepopodimenoche... Marc Marquez e Andrea Dovizioso, e che nel TT Assen ha scritto una delle pagine più belle della sua variegata storia, quando nel 2017 arrivò a tanto così dal battere Valentino Rossi, piazzandosi secondo con l'allora Ducati (non proprio la stessa moto di oggi) clienti del team Pramac.

WorldSBK Mandalika 2023, Danilo Petrucci (Ducati) e Jonathan Rea (Kawasaki)

Quel giorno pioveva, e per questo fine settimana - come spesso accade a quelle latitudini - è previsto che la pioggia bagni l'asfalto della pista olandese sia al sabato che alla domenica. E allora perché non inserire Danilo Petrucci nel novero dei possibili vincitori di almeno una delle tre prove di questo weekend? Il Petrux è approdato quest'anno in Superbike cogliendo l'occasione presentatasi con il team Barni Racing, non ha una moto aggiornata come quelle di Bautista e Rinaldi, ma conosce bene la Panigale V4 R in sella alla quale lo scorso anno ha sfiorato il titolo dell'AMA Superbike vincendo numerose. Prima dell'esperienza americana, Danilone aveva fatto parlare tutti quanti per aver partecipato - con tanto di vittoria di una tappa - al Raid Dakar, fatto che lo ha reso il primo pilota della storia a vincere un GP in MotoGP e una tappa alla Dakar.

Dakar 2022: Danilo Petrucci (KTM)

A questo bel primato, il ragazzone ternano vorrebbe ora aggiungere una nuova perla, il successo anche in una gara della Superbike. In tanti hanno vinto gare sia tra le derivate di serie che nel Motomondiale, ma mai nessuno ci ha aggiunto la tappa della Dakar. Per questo motivo, se dovesse chiudere questa inedita tripletta, Danilo scriverebbe ancor di più la storia. Chiacchierando con il sito ufficiale della Superbike alla vigilia dell'appuntamento olandese, Petrucci ha detto proprio questo, lui che a inizio carriera fu pilota Superstock 600 e 1000, campionato propedeutici proprio al WorldSBK e con lo stesso team per cui corre adesso: ''La mia carriera è stata abbastanza pazza: vincere in Superstock 1000 mi ha permesso di arrivare in MotoGP dove sono riuscito ad affermarmi in un paio di gare'' (oltre al Mugello, anche la splendida vittoria a Le Mans nel 2020).

Danilo Petrucci al MotoGP USA con Suzuki nel 2022

''Dopo aver smesso con la MotoGP e con l'esperienza alla Dakar - ha proseguito - non pensavo sarei mai più tornato a correre in un mondiale e invece eccomi qua. Ho guardato su Google quanti piloti hanno vinto almeno una gara in MotoGP e in Superbike, sono tutti grandi nomi, e mi sono detto: perché non posso essere uno di loro? Avendo vinto anche una tappa alla Dakar, potrei essere l'unico al mondo a riuscirci. Ed ecco la ragione per cui sono qui, per provare a vincere almeno una gara in questa stagione. Poi mi piacerebbe legarmi a un team ufficiale per vedere se posso vincere il titolo, non potrei chiudere la mia carriera senza averci almeno provato. Non so se sono in grado, ma devo almeno tentare, perché ho 32 anni e quando mi ritirerò voglio pensare di aver ottenuto tutto''. E allora perché non cominciare proprio da questo weekend? Forza Petrux!

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/04/2023