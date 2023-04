Assen 2023, Bautista subito veloce nelle FP1

DUCATI AL TOP Dove eravamo rimasti? Dopo più di 40 giorni di sosta, la Superbike torna in pista per le libere del venerdì di Assen, e a prendersi il primo tempo è stato il solito Alvaro Bautista, che con la Ducati ha fissato il primo riferimento del weekend in 1:34.592, staccando di poco meno di due decimi il rivale della Kawasaki, Jonathan Rea. Terza piazza per Remy Gardner, pilota non ufficiale della Yamaha, che però è stato più bravo dei due titolari Andrea Locatelli e Toprak Razgatlioglu, che lo seguono in classifica rispettivamente in quarta e sesta posizione. Buone anche le FP1 della BMW con il britannico Scott Redding quinto, a oltre 6 decimi dalla vetta, e con Garrett Gerloff in settima piazza. Nella top ten troviamo anche Axel Bassani, ottavo con la Ducati del team Motocorsa, poi Alex Lowes con la Kawasaki e Dominique Aegereter con la Yamaha chiudono la top ten. Un po' in difficoltà, invece, Michael Ruben Rinaldi, solo 14° davanti all'altra Ducati di Danilo Petrucci, che attende la pioggia per capire se potrà fare il colpaccio nel weekend. In difficoltà anche le Honda che si sono piazzate 12° e 16° con Lecuona e Vierge.

Risultati Prove Libere 1 Superbike Round Assen

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 1:34.592 - 20 2 Jonathan Rea Kawasaki 1:34.774 +0.182 20 3 Remy Gardner Yamaha 1:35.176 +0.584 21 4 Andrea Locatelli Yamaha 1:35.185 +0.593 19 5 Scott Redding BMW 1:35.246 +0.654 16 6 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:35.273 +0.681 14 7 Garrett Gerloff BMW 1:35.318 +0.726 15 8 Axel Bassani Ducati 1:35.449 +0.857 17 9 Alex Lowes Kawasaki 1:35.513 +0.921 19 10 Dominique Aegerter Yamaha 1:35.558 +0.966 21 11 Michael Van der Mark BMW 1:35.706 +1.114 19 12 Iker Lecuona Honda 1:35.721 +1.129 18 13 Philipp Oettl Ducati 1:35.780 +1.188 19 14 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:35.789 +1.197 17 15 Danilo Petrucci Ducati 1:35.919 +1.327 15 16 Xavi Vierge Honda 1:35.984 +1.392 20 17 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:36.281 +1.689 20 18 Bradley Ray Yamaha 1:36.731 +2.139 13 19 Eric Granado Honda 1:37.125 +2.533 17 20 Tom Sykes Kawasaki 1:37.169 +2.577 12 21 Hafizh Syahrin Honda 1:37.296 +2.704 16 22 Oliver Koenig Kawasaki 1:37.426 +2.834 15 23 Gabriele Ruiu BMW 1:37.704 +3.112 7 24 Isaac Vinales Kawasaki 1:38.358 +3.766 17 25 Loris Baz BMW 1:39.618 +5.026 3

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Assen

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/04/2023