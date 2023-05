Barcellona 2023, Rinaldi parte bene nelle libere del venerdì

RIECCO RINALDI Comincia alla grande il weekend di Barcellona per Michael Ruben Rinaldi. Il pilota della Ducati, reduce dal pessimo weekend di Assen, è stato il più veloce di tutti nella prima sessione di prove libere del round catalano della Superbike. Rinaldi si è messo dietro il trio di top rider che ha dominato la MotoGP degli ultimi anni, in primis Jonathan Rea che ha potuto giovare dei cavalli restituiti alla sua Kawasaki in occasione di questo weekend, poi Toprak Razgatlioglu, che con la Yamaha si è messo in terza posizione proprio all'ultimissimo secondo (dopo aver preso addirittura una bandiera nera per il malfunzionamento del suo GPS), e poi il suo compagno Alvaro Bautista, che sta dominando il mondiale con 8 affermazioni su 9 gare sin qui disputate ed è reduce dal rinnovo di contratto annunciato ieri con la Ducati. I primi tre sono comunque raccolti nel breve volgere di un decimo e mezzo, mentre a 4 decimi da Rinaldi ci sono quattro piloti raccolti in addirittura 27 millesimi, e sono Xavi Vierge (Honda, caduto nel finale di sessione), Andrea Locatelli (Yamaha), Dominique Aegerter (Yamaha) e Xavi Vierge (Honda). Chiudono la top ten la Kawasaki di Alex Lowes e la BMW di Scott Redding. Danilo Petrucci e Axel Bassani sono invece in 12° e 13° posizioni, staccati di oltre un secondo da Rinaldi, subito alle spalle della Yamaha di Remy Gardner.

Prove Libere 1 Superbike Round Barcellona

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:41.633 - 16 2 Jonathan Rea Kawasaki 1:41.652 +0.019 17 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41.719 +0.086 17 4 Alvaro Bautista Ducati 1:41.779 +0.146 19 5 Iker Lecuona Honda 1:42.068 +0.435 19 6 Andrea Locatelli Yamaha 1:42.079 +0.446 19 7 Dominique Aegerter Yamaha 1:42.084 +0.451 18 8 Xavi Vierge Honda 1:42.095 +0.462 17 9 Alex Lowes Kawasaki 1:42.229 +0.596 15 10 Scott Redding BMW 1:42.467 +0.834 15 11 Remy Gardner Yamaha 1:42.649 +1.016 20 12 Danilo Petrucci Ducati 1:42.790 +1.157 15 13 Axel Bassani Ducati 1:42.834 +1.201 12 14 Garrett Gerloff BMW 1:42.941 +1.308 18 15 Philipp Oettl Ducati 1:43.358 +1.725 18 16 Eric Granado Honda 1:43.423 +1.790 15 17 Loris Baz BMW 1:43.551 +1.918 14 18 Hafizh Syahrin Honda 1:43.576 +1.943 15 19 Bradley Ray Yamaha 1:43.719 +2.086 16 20 Oliver Koenig Kawasaki 1:44.022 +2.389 14 21 Isaac Vinales Kawasaki 1:44.233 +2.600 14 22 Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:44.674 +3.041 17 23 Tom Sykes Kawasaki 1:46.644 +5.011 10 24 Ivo Lopes BMW - - 1 25 Gabriele Ruiu BMW - - 0

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Barcellona

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/05/2023