DRUGOVICH COMANDA AL MATTINO Nella terza ed ultima giornata di test collettivi della Formula 2 sul circuito di Barcellona a siglare il miglior tempo è stato Felipe Drugovich. Il brasiliano del team MP Motorsport ha dettato il ritmo in una sessione mattutina molto tirata. Drugovich è stato l'unico a scendere soto al minuto e ventotto secondi. Alle sue spalle Oscar Piastri, con il team Prema che ha risalito la classifica. Subito dietro Christian Lundgaard che si era imposto nei giorni scorsi. Bene anche il duo Hitech GP, Liam Lawson e Juri Vips.

TEMPI ALTI AL POMERIGGIO Nell'ultimo turno pomeridiano si sono registrati tempi molto alti e dopo la simulazione di qualifica vista al mattino tutti sono ritornati a fare prove di long run. A segnare il miglior riscontro cronometrico è stato Bent Viscaal, l'esordiente del team Trident che comunque rimane ottavo con il tempo del mattino. Balzo in avanti di Matteo Nannini, fermato dai problemi tecnici al mattino, che nel pomeriggio si è issato in seconda posizione. Questo tempo gli ha permesso di guadagnare una sola posizione nella classifica di fine giornata. Stessa storia per Alessio deledda, che ha girato su ottimi tempi tanto da chiudere in quarta posizione al pomeriggio, ma la classifica riepilogativa di fine giornata lo relega ancora a fondo gruppo.

Test Barcellona, Day 3 (riepilogativa di giornata)