GT World Challenge: trionfo per la Ferrari a Barcellona

Il campionato GT World Challenge Endurance si è chiuso domenica sul Circuit de Catalunya di Barcellona. Protagonista assoluta è stata la Ferrari, capace di cogliere risultati di prestigio in ogni categoria, compresa la doppietta nella classe principale Pro con gli equipaggi Rovera-Nielsen-Shwartzman e Fuoco-Rigon-Serra. Per la nuova 296 GT3 si tratta del primo successo in questa serie, un risultato che conferma la bontà del progetto.

GT World Challenge Endurance: Ferrari 296 GT3

DOPPIETTA STORICA La gara catalana è stata condizionata dall'ingresso di ben cinque Safety Car e da varie fasi di Full Course Yellow. Imprevisti che hanno inizialmente penalizzato le due Ferrari del team AF Corse - Francorchamps Motors che in avvio avevano scavato un solco di 11 secondi sui rivali. A contendere il successo alle vetture di Maranello sono state in particolare le Mercedes numero 777 e 88. Dopo l'ultima neutralizzazione della corsa, con 19 minuti rimanenti prima della bandiera a scacchi, le due 296 GT3 con Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco al volante si sono trovati alle spalle del leader Stolz, penalizzato però di 5 secondi per un contatto avvenuto nelle prime fasi di gara. I due piloti del Cavallino Rampante hanno dunque controllato il ritardo dal pilota Mercedes senza correre rischi inutili e portando a casa vittoria e secondo posto.

ANCORA UNA VITTORIA La festa per le vetture di Maranello si è completata con il successo nella classe Pro-Am della 296 GT3 del team ST Racing with Rinaldi con l'equipaggio Lopez-Tan-Hanafin, al quale si è aggiunto il terzo posto nella Silver Cup della Ferrari di AF Corse del terzetto Franco-Sbirrazzuoli-Wadoux.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/10/2023