Formula 1 GP Spagna 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP di Spagna di Formula 1 a Barcellona: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP SPAGNA IN TV La settima tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2023 è un classico moderno. Sulla rinnovata pista di Barcellona-Catlunya, situata nel comune del Montmelò, i piloti torneranno in azione questo weekend a pochissimi giorni dall'ennesima impresa di Max Verstappen a Monaco. A vestire i panni dei favoriti saranno, oltre all'olandese, anche il suo compagno di team in Red Bull, Sergio Perez, desideroso di riscattarsi dopo una Monte Carlo del tutto storta. Occhio però anche all'eterno Fernando Alonso (sul podio di Monaco con la Aston Martin) e alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, con i nuovi sidepod in stile Red Bull che tra le stradine del Principato hanno detto poco, ma che a Barcellona potranno mostrare il nuovo potenziale delle frecce d'argento. E poi c'è la Ferrari, reduce dall'ennesima delusione a Monaco, che cercherà il riscatto in casa di Carlos Sainz, con un Charles Leclerc che lo scorso anno fu protagonista al Montmelò, comandando tutte le sessioni, prendendosi la pole e ritirandosi in gara quando era al comando per la rottura del turobcompressore.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in diretta su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Spagna 2020, Barcellona Montmelò, la partenza

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 2 giugno

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 3 giugno

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 4 giugno

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 3 giugno

Qualifiche: 16.00

Domenica 4 giugno

Gara: 15.00

Charles Leclerc (Ferrari) impegnato nei test di Barcellona 2020

Sede per molto tempo dei test invernali, ma anche in alcuni casi di quelli post GP, il Circuit de Catalunya è una delle piste che team e piloti conoscono meglio. Situato tra i due comuni di Montmeló e Granollers, il circuito catalano dista una trentina di chilometri dal centro di Barcellona. 4.655 metri per 16 curve che riescono a replicare fedelmente quasi tutte le caratteristiche che è possibile incontrare nelle altre piste in calendario: un lunghissimo rettilineo, curve veloci da alta velocità ma anche un terzo settore piuttosto tortuoso, stemperato però quest'anno dalla decisione di togliere l'ultima chicane e reintrodurre la vecchia configurazione del tracciato con un unico curvone prima del rettilineo finale. I primati del tracciato, a questo punto saranno tutti da riscrivere: 1:18.149 è il record della pista siglato in gara nel 2021 da Max Verstappen su Red Bull con la vecchia, mentre il finlandese Valtteri Bottas detiene il giro più veloce fatto in condizioni da qualifica con la sua Mercedes e un crono di 1:15.406 realizzato però nel 2019. Con le auto di ultime generazione, però, si è andati più piano, lo scorso anno la pole di Leclerc fu realizzata in 1:18.750.

Non ci sarà il solito caldo afoso ad attendere i piloti nel weekend iberico, o almeno non dovrebbe esserci. Le temperature attesa saranno comprese tra i 16 e i 24 gradi, senza considerare che domenica la pioggia potrebbe fare capolino. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 2 giugno: temperature: max 24°, min 15°; perlopiù soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 64%, vento 18km/h.

Sabato 3 giugno: temperature: max 24°, min 15°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 63%, vento 19km/h.

Domenica 4 giugno: temperature: max 23°, min 16°; rovesci, precipitazioni 80%, umidità 69%, vento 18km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti l'evento.

Pubblicato da Redazione, 30/05/2023