F1 GP Spagna 2023, Diretta LIVE Gara

LIVE BARCELLONA F1 Da Monte Carlo a Mont...meló, la Formula 1 prosegue il suo giro del mondo con il settimo round della stagione 2023. Con uno degli appuntamenti più attesi sul piano sportivo: sul circuito alle porte di Barcellona, la maggior parte dei team porta infatti in pista i primi corposi aggiornamenti alle macchine, per provare a dare una svolta al campionato. Le maggiori aspettative sono ovviamente sulla Ferrari, grande delusa dalla prima parte del Mondiale e chiamata quantomeno a ritrovare la strada per candidarsi credibilmente al ruolo di anti-Red Bull: riuscirà il team guidato da Frederic Vasseur a rilanciarsi? E la Mercedes, che ha già debuttato a Monaco con una versione B della W14, saprà confermare quanto di buono fatto vedere nel Principato su un banco di prova più esigente? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del GP di Spagna 2023.

GP di Spagna 2023 live dalle 14.45 di domenica 4 giugno. Segui la gara con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.