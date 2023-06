Incidente tra le Mercedes, Rosberg controcorrente: "Anche Hamilton si deve scusare"

Le imprevedibili qualifiche del GP Spagna, caratterizzate da numerosi risultati a sorpresa e da un rischio pioggia mai concretizzatosi, hanno visto anche un remake del 2016, quando le due Mercedes di Lewis Hamilton e Nico Rosberg si scontrarono poco dopo il via della gara. Questa volta l'incidente è avvenuto in qualifica e al posto del tedesco il secondo protagonista è George Russell.

MOSSA PERICOLOSA L'episodio è avvenuto nel corso della Q2, eliminatoria che ha poi visto Russell non riuscire a trovare il passaggio tra i migliori 10. Il britannico ha preso la scia della Ferrari di Carlos Sainz - spostatosi fuori traiettoria per non ostacolare le monoposto in arrivo dietro di lui - sul rettilineo dei box, per poi ritornare rapidamente sulla sinistra senza accorgersi che alle sue spalle stava sopraggiungendo Hamilton lanciato dal DRS aperto e dalla doppia scia. Lo scontro tra le due Mercedes è stato inevitabile, anche se fortunatamente con minori conseguenze rispetto al 2016. Russell si è poi immediatamente scusato per l'accaduto, incassato con un certo fair play da Hamilton.

ROSBERG ACCUSA La responsabilità del più giovane dei due piloti Mercedes pare abbastanza evidente, eppure dopo le qualifiche Nico Rosberg ha puntato il dito anche contro il suo vecchio rivale. Ai microfoni di Sky Sport UK, il campione del mondo 2016 ha spiegato: ''Dunque George si è scusato, il che penso che sia giusto, ma credo che anche Lewis debba scusarsi. Se Lewis fosse passato, il giro di George sarebbe finito perché Lewis si sarebbe trovato proprio davanti, con Russell bloccato dietro di lui. Così il suo giro si sarebbe rovinato ed era il suo ultimo tentativo di entrare in Q3''. Ad ogni modo, i due piloti della Mercedes sono stati convocati dagli steward per chiarire quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/06/2023