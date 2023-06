Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Spagna

La Formula 1 torna in pista a Barcellona per il settimo round della stagione 2023 e, come da tradizione, sul Circuit de Catalunya i team portano al debutto importanti pacchetti di aggiornamenti tecnici. Il tutto senza contare che la pioggia è in agguato e, dopo aver condizionato le prove libere 3, minaccia le qualifiche e la gara in Spagna. Insomma, di sicuro non mancano le incognite in vista dello schieramento delle formazioni per il Fantasy F1...

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Fernando Alonso (Aston Martin Racing)

IL FANTA F1 Come in ogni fine settimana iridato, ne abbiamo parlato in diretta su Instagram con gli amici di WikiFanta, sito specializzato che si occupa di qualsiasi tipo di fantasy game possiate immaginare. Abbiamo provato a darvi i consigli per battere la nostra redazione nella lega dedicata di MotorBox (per partecipare non vi resta che cliccare qui) guidandovi nella giungla di crediti, quotazioni, possibili ''chips'' (gli aiuti per ottenere più punti) da giocare, ma mettendovi in guardia dalle temutissime trappole in cui potreste cadere. Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP Spagna 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/06/2023