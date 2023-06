Horner punzecchia (ancora) la Mercedes: "Migliorano, ma il distacco è sempre lo stesso"

Il team principal Red Bull non ha mancato di sottolineare il gap al traguardo tra Hamilton e Verstappen. E annuncia ulteriori sviluppi per la dominante RB19

Il GP Spagna ha certificato la crescita di una Mercedes finalmente convincente sul passo gara. Gli aggiornamenti che hanno esordito a Monte Carlo hanno iniziato a dare i primi frutti, sebbene agli osservatori più attenti non sia sfuggito che il divario dalla dominante Red Bull di Max Verstappen – che peraltro non ha neppure dovuto spingere al massimo per tutti e 66 i giri – in realtà è rimasto pressoché invariato. Non a caso, a sottolinearlo è stato proprio il team principal campione del mondo in carica Christian Horner, che non ha perso l’occasione per punzecchiare gli storici rivali…

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Max Verstappen (Red Bull Racing) sul podio con Lewis Hamilton e George Russell (Mercedes AMG F1)

DISTACCHI SIMILI “Di sicuro hanno fatto un passo in avanti – ha spiegato il manager britannico in riferimento alla Mercedes – ma hanno anche introdotto quasi una versione B della macchina. Alla fine della fiera, però, sono comunque arrivati a 23 secondi. È stato un miglioramento e credo che ci metteranno sotto pressione nella seconda parte della stagione, ma anche noi porteremo in pista degli sviluppi”. In effetti, i numeri parlano piuttosto chiaro. Hamilton ha infatti tagliato il traguardo di Barcellona a 24 secondi da Verstappen, un gap che soltanto in due occasioni prima di domenica era stato di poco inferiore: a Jeddah, Alonso aveva accusato un ritardo di poco più di 20 secondi, mentre a Baku era stato Leclerc a chiudere la gara con 21 secondi di margine dal leader (in entrambi i casi era Perez).

AUTO FENOMENALE “Abbiamo passato sette anni – ha poi aggiunto Horner, citato da RaceFans – cercando di tornare in una posizione vincente. Abbiamo lavorato duramente e penso che l’intera squadra stia operando a un livello molto alto. Non è solo Max, abbiamo una macchina fenomenale, due grandi piloti e Verstappen sta continuando a evolversi. Diventa sempre più raffinato e la sua capacità all’interno dell’abitacolo è impressionante. Ogni membro della squadra ha avuto un ruolo cruciale, la F1 è uno degli sport più competitivi al mondo e restare al livello in cui siamo ora è qualcosa che va festeggiato. Quindi continueremo a esultare perché bisogna celebrare ogni momento del genere, visto che non sai mai quanto durerà”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/06/2023