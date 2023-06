F1 Barcellona, Leclerc incredulo: "Sorpreso se mi dicessero che l'auto non aveva problemi"

Le prime parole a caldo dopo la penultima posizione in qualifica non lasciano spazio a dubbi: sulla SF-23 del monegasco c'era qualcosa che non andava...

“È incredibile”: a caldo Charles Leclerc ha commentato così, via radio, la sua esclusione dalla Q1 quando è stato informato di non essere andato oltre la 19esima casella in griglia di partenza. Chiaro che, con l’altra Ferrari SF-23 in prima fila, qualcosa deve essere andato storto: che sia il setup o che si sia rotto qualcosa, il monegasco – in effetti già al termine delle prove libere 3 si era lamentato per un comportamento strano della sua Rossa – non ha grandi dubbi: “Onestamente, sarei molto sorpreso di sapere che la macchina fosse a posto”, ha spiegato visibilmente deluso ai microfoni Sky.

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) finisce fuori pista in Q1

CURVE A SINISTRA “Dobbiamo guardare bene i dati – ha aggiunto – ma credo ci fosse qualcosa che non andasse bene. Penso che sia così anche perché la macchina andava benissimo nelle curve a destra, mentre faticavo in quelle a sinistra soprattutto con la posteriore destra (la ruota più sollecitata perché in appoggio, ndr). Oggi ovviamente questo problema ci è costato tanto, ma dobbiamo tornare ad avere un buon feeling per poter essere davanti. Cosa può essere successo? Non ho risposte adesso, devo guardare i dati prima di commentare”.

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in azione

OBIETTIVI IN GARA Nonostante la qualifica shock, Leclerc comunque non molla e anzi fissa l’asticella piuttosto in alto in vista della gara di domenica: “Il feeling era completamente diverso da quello avuto da inizio anno, era molto difficile guidare e l’ho quasi messa a muro durante la bandiera rossa quando ho perso il controllo a 60 km/h! C’è qualcosa che non torna. Domani? Non voglio abbassare testa e dire che sarà difficile... Certo, lo sarà perché è normale che sia così se parti 19esimo, ma questa è una gara dove c’è tanto degrado. E quindi, con una buona gestione delle gomme credo che si possa tornare davanti. Sarà questo l’obiettivo”.

