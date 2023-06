Ferrari, gli aggiornamenti non funzionano: "Indietro di 50 secondi, non ci siamo mossi"

Il GP Spagna si è chiuso per la Ferrari con un magro bottino di 10 punti. Carlos Sainz è scivolato dal secondo posto sulla griglia di partenza al quinto finale, mentre Charles Leclerc non è andato oltre l'undicesimo posto dopo essere partito dalla pit-lane. Un risultato decisamente sconfortante se si pensa che a Barcellona sono stati portati vistosi aggiornamenti sulla SF-23, apparsa però lenta e alle prese con gli stessi problemi accusati nelle precedenti gare.

LA GRANDE DEBOLEZZA A spiegare meglio di tutti come la situazione sia rimasta identica al recente passato è stato Carlos Sainz: ''Ho fatto un primo stint molto attento, ma dopo 12-13 giri non avevo più le gomme. Poi con la gomma media e la dura ho dovuto andare molto piano per essere nei giri target che avevamo. Se spingiamo, andiamo ancora più piano. Questa è la nostra più grande debolezza. Qui, la Mercedes è andata dove era l'Aston Martin: 30-40 secondi dietro la Red Bull. Noi siamo ancora indietro di 50 secondi, non ci siamo mossi''.

GRANDE LAVORO, ZERO GRATIFICAZIONI Il pilota spagnolo ha voluto sottolineare come a Maranello si stia lavorando a testa bassa per cercare di risolvere la situazione, anche se purtroppo i risultati non si vedono: ''Stanno dando tutto, nulla può essere incolpato a loro. Abbiamo provato di tutto. Sono arrivate parti della macchina che non sarebbero dovute arrivare in questa gara. A Maranello sono impegnati sul lavoro, ma manca la comprensione per rendere queste vetture più veloci in gara. Per il pilota è frustrante scivolare indietro in gara, ma sto dando il meglio di me stesso in un anno difficile e spero si possa correggere presto''.

IMPOSSIBILE DA CAPIRE Ancora più sconfortato pare essere Charles Leclerc, protagonista di un weekend assolutamente da incubo: ''In qualifica non potevo guidare a causa del posteriore, in gara per l'anteriore. È incredibile quanto siamo incoerenti. Eppure sto facendo le stesse cose e guido allo stesso modo. È un problema che abbiamo da molto tempo ed è impossibile da capire''.

L'AMMISSIONE Ad ammettere che gli aggiornamenti portati a Barcellona non hanno cambiato nulla per la Ferrari non sono solo i due piloti, ma anche il team principal Fred Vasseur: ''Il nostro problema di fondo è l'incoerenza. Non si può spiegare. In gara abbiamo ancora gli stessi problemi di prima, non riusciamo a fare giri veloci con costanza''. Oltre alle prestazioni della macchina, neppure le strategie convincono: Leclerc ha iniziato il GP Spagna con gomme dure ma è stato richiamato ai box dopo appena 17 giri, poi nel finale ha chiesto di montare gomme morbide e il team gli ha invece messo un altro set di dure. Da quel momento, il monegasco ha interrotto le comunicazioni via radio col muretto fino alla bandiera a scacchi.

