Ferrari, Vasseur non si abbatte: "Il potenziale c'è, prima o poi riusciremo a sprigionarlo"

Ci si aspettava tutta un’altra Ferrari, nel weekend di Barcellona. Con le molte novità aerodinamiche montate in macchina, i tifosi si attendevano quantomeno una risposta positiva sul ritmo gara, ma i risultati del GP Spagna non sono stati particolarmente teneri: Carlos Sainz ha infatti tagliato il traguardo in quinta posizione alle spalle di Red Bull e Mercedes nonostante il secondo posto in qualifica, mentre Charles Leclerc – che aveva anche l’handicap di partire dai box a causa dei problemi patiti in Q1 – non è neanche riuscito a ritrovare la zona punti. Una domenica, insomma, difficile da commentare anche per Frederic Vasseur, il team principal a capo del muretto del Cavallino dallo scorso 9 gennaio e ancora ben lontano dal potersi definire soddisfatto.

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) nei primi giri in lotta con Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

PARLA VASSEUR “Il problema principale che abbiamo avuto in gara – ha spiegato l’ingegnere francese ai microfoni Sky – è in linea con gli ultimi GP. Il potenziale della macchina c’è perché in qualifica abbiamo un passo discreto, ma poi fatichiamo molto di più ad avere un andamento costante la domenica, da stint a stint. Questa cosa si è vista anche con Leclerc, che ha avuto un primo stint molto difficile con le Hard, ma poi è andato meglio sul finale con la stessa mescola. È difficile, ma non è una questione di gestione gomme, perché la prestazione c’è, ma manca la costanza. Il lato positivo è che il potenziale è lì e prima o poi riusciremo a sprigionarlo comprendendo al meglio le gomme”.

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in lotta con Logan Sargeant (Williams Racing)

PASSI AVANTI Il risultato deludente di Barcellona non ha però minato la convinzione della bontà degli aggiornamenti: “Dal punto di vista della prestazione pura penso che ci siano stati dei passi in avanti, visto che la qualifica è stata la migliore in stagione per Carlos. Sul potenziale credo che siamo cresciuti e inoltre abbiamo liberato un percorso di sviluppo per le prossime gare, e questo è buono. Dall’altro lato però abbiamo avuto gli stessi problemi di Miami, dove avevamo sofferto da uno stint all’altro. Ciò significa che le difficoltà ci sono ancora, ma che il potenziale sta migliorando un pochino. Quantomeno oggi abbiamo battuto le Aston Martin, cosa che non era successa a Miami…”.

F1 GP Miami 2023: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari)

LOTTA CON MERCEDES “Mi aspettavo una Mercedes così forte? In realtà – ha concluso Vasseur – se guardiamo le prestazioni siamo in linea con le ultime gare. Noi siamo migliori di loro in qualifica, loro invece ci battono in gara. Il problema è che i punti si fanno la domenica e non il sabato, per cui dobbiamo fare un vero passo in avanti in questo. Ci vuole chiarezza nelle analisi di cosa va bene e cosa no, ma in questo senso il quadro è ancora più chiaro per il team. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, prendere aspetti positivi e negativi. C’è questo problema con le gomme in gara, dove siamo troppo incostanti, ma il lato positivo è che forse vediamo la luce in fondo al tunnel. Il potenziale della macchina non è male, perché riusciamo costantemente a essere in prima fila”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/06/2023