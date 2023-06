Sviluppi Ferrari, a Barcellona scatta l'ora X: nelle prove Sainz e Leclerc si alternano con le novità

L’inizio delle prove libere a Barcellona segna lo scoccare dell’ora X per tutti i tifosi della Ferrari. La scuderia di Maranello porta infatti in pista in Spagna i primi attesissimi aggiornamenti alla SF-23, una macchina che fin qui ha performato principalmente al sabato in qualifica faticando in gara a causa di una non adeguata gestione delle gomme Pirelli (una costante dei primi sei GP, a prescindere dal tipo di circuito e dalla mescola utilizzata). Raddrizzare il progetto è quindi la priorità degli ingegneri agli ordini del team principal Frederic Vasseur, che nei giorni scorsi si è detto fiducioso di poter sbloccare parte del potenziale nascosto e di lottare ancora per la vittoria di qualche GP in questa stagione.

F1 2023: Carlos Sainz e Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

LAVORO NELLE LIBERE Inevitabile, dunque, come tutti gli occhi siano puntati sulla Ferrari nel venerdì di prove sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Secondo quanto riportato dai beninformati giornalisti di RacingNews365, il Cavallino oggi – FP1 in diretta su MotorBox dalle 13.15, seconda sessione di libere live a partire dalle 16.45 – effettuerà un lavoro comparativo alternando le novità soltanto su una delle due monoposto per valutarne il funzionamento. Nelle prime prove dovrebbe essere Carlos Sainz a far esordire il nuovo pacchetto di aggiornamenti che consiste in un disegno delle pance più ispirato a quelle Red Bull, ma anche in un nuovo fondo e una nuova ala posteriore da alto carico a doppio pilone, mentre nel turno pomeridiano toccherà a Charles Leclerc.

