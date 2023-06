F1, Ferrari cambia il retrotreno della SF-23 di Leclerc: Charles scatterà dalla pit-lane

A causa del regime di parco chiuso che impedisce di intervenire sulle auto e del pochissimo tempo a disposizione, la Ferrari non è riuscita a individuare il problema che ha fermato Charles Leclerc nelle qualifiche del GP Spagna. Gli ingegneri del Cavallino hanno quindi deciso di intervenire drasticamente cambiando in sostanza tutto il retrotreno della SF-23 del monegasco, che quindi ha infranto il parc fermé e sarà obbligato a partire dalla pit-lane del circuito di Barcellona. Resterà comunque 19esimo, visto che anche la Williams ha infranto il parco chiuso con la monoposto di Logan Sargeant, anche lui chiamato a prendere il via della corsa dai box, alle spalle della Ferrari numero 16.

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

NUOVE COMPONENTI Lavoro dunque particolarmente intenso nel box di Maranello, con i meccanici che hanno sostituito la scatola del cambio e tutta la trasmissione, in modo da intervenire sulle componenti che potrebbero aver reso inguidabile la Ferrari di Leclerc, eliminato ieri in Q1 con il diciannovesimo tempo. I vertici del muretto hanno poi anche approfittato della penalità certa – in fondo partire dalla penultima casella o dalla corsia dei box fa poca differenza – per accumulare anche alcune delle componenti che più avevano messo in difficoltà Leclerc a inizio stagione: per questo, il monegasco utilizzerà anche un nuovo pacco batterie e una nuova centralina, arrivate rispettivamente alla terza e alla quarta unità (il regolamento ne consente due a stagione).

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in azione

COSA IMPLICA PARTIRE DALLA PIT-LANE? Ma cosa vuol dire che la Ferrari di Charles Leclerc dovrà scattare dalla corsia dei box? Il 25enne non potrà percorrere il giro di formazione insieme a tutti gli altri piloti, ma dovrà semplicemente posizionarsi davanti al semaforo rosso in fondo alla pit-lane, senza poter scaldare le gomme (che però resteranno per più tempo all’interno delle termocoperte). In partenza, la Ferrari numero 16 avrà dunque il verde solo dopo che tutte le altre auto avranno lasciato la griglia, e quindi con qualche secondo di ritardo rispetto allo spegnimento dei semafori tradizionale. Da un lato, dunque, Leclerc non potrà contare di guadagnare posizioni al via, ma quantomeno eviterà il rischio di eventuali contatti nelle prime curve. Poi, dovrà cominciare la rimonta verso la zona punti…

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/06/2023