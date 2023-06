F1, Verstappen e quel dispetto agli ingegneri Red Bull: "Non ho fatto nulla di sbagliato""

La tensione al muretto Red Bull mentre Max Verstappen cercava di ottenere il giro più veloce nello scorso GP Spagna non è passata inosservata. Il pilota olandese, comodamente in testa alla gara, aveva infatti ricevuto da pochi minuti la bandiera bianca e nera per aver guidato oltre i limiti della pista in tre occasioni diverse, ed era quindi a rischio di penalità in caso di ulteriore infrazione. Per questo motivo, via radio l’ingegnere di pista Gianpiero Lambiase aveva cercato di scoraggiare Max dalla ricerca del punticino extra.

F1 2023: Max Verstappen (Red Bull Racing) e il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase

SARCASMO AI BOX Una richiesta ovviamente disattesa da parte del due volte iridato, che ha fatto indispettire il tecnico italo-inglese, che subito dopo ha commentato: “Ok, adesso che hai fatto il giro veloce puoi guidare con attenzione alle linee bianche Max. Grazie!”. Non un vero e proprio rimprovero, ma comunque un momento di relativa tensione per il box Red Bull che, in una stagione di dominio del genere, può anche preoccuparsi di questi piccoli dispetti del proprio pilota di punta.

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia con i meccanici

MAX MINIMIZZA Interpellato nel dopogara, Verstappen ha comunque minimizzato la portata del problema ricordando di aver comunque completato il suo giro veloce senza prendersi troppi rischi: “L’ho tenuta dentro le righe bianche, sono soltanto andato un po’ più veloce in quel giro e non ho fatto nulla di sbagliato. Ai box non sanno quanto ritmo ho ancora nel taschino quando mi dicono qual è il giro più veloce. Non si devono preoccupare, sapevo di potercela fare, dovevo soltanto tenere la macchina all’interno delle linee e credo che sia qualcosa su cui adesso possiamo scherzare. Dopo la gara ne ho riso con Helmut Marko, per cui sono abbastanza sicuro che il team è soddisfatto”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/06/2023